“Jamás he sido parte de sobornos”: Óscar Iván Zuluaga se defendió en debate sobre Odebrecht

Gustavo Petro acusó a Álvaro Uribe de favorecer a la multinacional en su gobierno y este a su vez cargó contra Juan Manuel Santos.

El debate comenzó con la intervención del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien se defendió de las acusaciones de haber recibido más de un billón de pesos de Odebrecht en su campaña presidencial.

“Jamás en la vida pública he cometido un acto de corrupción; jamás he sido parte de sobornos. Siempre he actuado dándole la cara al país”, dijo Zuluaga.

Después de esta defensa, llegaron las acusaciones que hizo Gustavo Petro, primero contra el gobierno de Álvaro Uribe al que señaló de favorecer a Odebrecht.

“La concesionaria Odebrecht, Luis Carlos Sarmiento Ángulo, se gana el contrato ilícitamente a través de sobornos por 6,5 billones de pesos a funcionarios del gobierno Uribe.

“Por la memoria de Andrés Uriel, que está en el cielo, y por lo que ha sido la vida mía transparente en el sector público no puedo aceptar imputación de favoritismo”, replicó el senador.

Pero además de favorecimientos, Petro también aseguró que al a multinacional brasilera le pagaron las utilidades por anticipado.

“Por adelantado se llevaron medio billón de pesos en utilidades. Ni Odebrecht perdió en este negocio, ni Luis Carlos Sarmiento perdió”, dijo el senador de Colombia Humana.

Luego vinieron las acusaciones del senador Álvaro Uribe, quien enfiló sus ataques contra el gobierno Santos y habló de un testigo.

“Es la misma fuente que afirma que Juan Manuel Santos se reunió varias veces con Odebrecht, coordinaron esos aportes. Este Santos le robó la campaña al doctor Zuluaga y se mantiene escondidito”, indicó el expresidente.

Como era de esperarse, de inmediato integrantes del Partido de la U exigieron a Uribe pruebas de sus afirmaciones.

“Lo invito a que dé el nombre de ese informante, que traiga la pruebas y si se tiene que caer la institucionalidad que se caiga”, le repostó Roosevelt Rodríguez, senador del Partido de la U.

Durante el debate, Gustavo Petro también enfiló baterías contra algunos periodistas de quienes, aseguró, recibieron sobornos de la multinacional brasilera.

"Sabemos hoy, por la confesión de García Morales, que hubo sobornos a la prensa: el señor Juan Mesa Zuleta, exjefe de prensa de Juan Manuel Santos; la señora Ángela Calderón, que es la actual jefe de prensa de la Fiscalía y la metió ahí Néstor Humberto Martínez; Camilo Cano, también Marilyn López, que era jefe de comunicaciones del Partido Liberal".

Y el senador Armando Benedetti amplió esa acusación.

“Hay otros directores de radio que ellos sí recibieron y llamaron a funcionarios públicos sobre el 2010 y 2014”, dijo.

Sobre esos señalamientos, las periodistas Ángela Calderón y Marilyn López emitieron comunicados en los que rechazan las acusaciones de Gustavo Petro y sostienen que siempre han actuado de forma transparente y que no recibieron dinero de Odebrecht y en los que anuncian acciones legales.

Al final, los citantes al candente debate volvieron a exigir la renuncia de la ministra de Transporte Ángela María Orozco por haber buscado un acuerdo de pago con los bancos para que el Estado pagará los incumplimientos de Odebrecht en la Ruta del Sol dos.

