Jennifer Arias rendirá versión libre ante la Corte Suprema por supuesto plagio de tesis

Este lunes, se cumplirá la cita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias , ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de plagio en su tesis de maestría. A la misma diligencia fue citada Leydy Largo, coautora del trabajo.

Esto en medio del anuncio de la Universidad Externado de Colombia que concluyó que Arias y Largo sí se habían incurrido en un plagio, lo que niega la congresista.

“Es ostensible la cantidad de textos reproducidos literalmente (plagio servil) o deliberadamente parafraseados en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado analizado”, indicó la institución en un comunicado.

Por su parte, Jennifer Arias ha exigido a la universidad cumplir el debido proceso y permitirle ejercer su derecho a la defensa por el escándalo que la tiene en el ojo del huracán.

“Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno. Solicito a la Universidad Externado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción. Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos”, subrayó Arias en su cuenta de Twitter.