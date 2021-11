Jennifer Arias y el plagio: “Es un ejemplo gravísimo para las nuevas generaciones”

Crece el escándalo por el supuesto plagio de la tesis de maestría de la hoy presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, luego que la Universidad Externado de Colombia concluyera que sí se produjo esa irregularidad . El caso será llevado ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo de Estado.

Según la Universidad Externado, el texto de la tesis titulada ‘Los OCAD’S y su contradicción con las teorías de la elección racional’ fue sometida a una herramienta informática para la detección de plagio. Esa detección, dice el Externado, "arrojó un importante número de coincidencias con fuentes y documentos publicados en internet de autores diferentes a las señoras Arias y Leydy Largo Alvarado -su hoy compañera de trabajo-”.

La misma universidad dijo que contrató a un experto en derecho de autor y propiedad intelectual, quien concluyó que "es ostensible la cantidad de textos reproducidos literalmente (plagio servil) o deliberadamente parafraseados en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado analizado”.

Por eso, el experto, concluyó que, "a la luz de la razón, la única explicación posible para las coincidencias encontradas es la existencia de una reproducción o copia infractora del derecho de autor”.

Otro elemento muy grave que revela la universidad sobre la tesis de la presidenta de la Cámara de Representantes es que tanto ella como su compañera, sin que se lo hubieran pedido, radicaron dos copias de un documento impreso que aseguraron era la que llamaron versión final y definitiva de su tesis de grado. El Externado dice que ese texto no coincide con el que había remitido el director de la tesis como trabajo final.

Por todo esto, la universidad anunció que acudirá al Consejo de Estado para que le anule los títulos de la maestría a Jennifer Arias y a Leydy Largo.

Y hay más. El Externado acaba de enviar a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación los documentos de dicha tesis y los hallazgos de plagio que hicieron en la verificación pericial.

El Código Penal establece que el delito de plagio se castiga con penas entre los 32 y los 90 meses de cárcel y multa de 26 a 300 salarios mínimos legales.

Y aunque no ha sido condenada por autoridad judicial alguna por este episodio, hoy retumban unas palabras que la representante pronunció hace solo unos días en un evento en el Capitolio en el que se entregaban condecoraciones por lucha anticorrupción y ética republicana.

“Es una lucha que debemos trabajar de manera permanente como personas que hacemos parte de esta comunidad de colombianos que todos los días se quejan de la corrupción, pero que hasta en los pequeños detalles vemos que encontramos corrupción”, dijo Arias el pasado 10 de noviembre.

La congresista, a través de un video publicado en las últimas horas, aseguró que es inocente y que no ha sido escuchada por la Universidad Externado.

“Quiero decirles que soy inocente y que no he cometido plagio alguno, pero que además me preocupa y me consterna varios hechos que han estado ocurriendo. El primero es que la universidad jamás me ha escuchado, jamás me ha preguntado absolutamente nada, jamás escuchó la versión mía y aun así hoy dicen que hay un plagio. Lo segundo es que la universidad ha dicho a través de medios de comunicación y redes sociales que no tienen el documento original de mi tesis, entonces yo me pregunto cómo hacen una investigación de plagio sino tienen original de mi tesis”.

En entrevista con Noticias Caracol, el historiador y docente universitario Juan Carlos Flórez manifestó: “Es un hecho completamente inadmisible. Aquí estamos ante un hecho gravísimo porque no solo se estafa a la universidad donde se estudia, sino que nos estafan a nosotros diciendo yo tengo una tesis de maestría, es un ejemplo gravísimo para las nuevas generaciones, de manera que uno pensaría que esta señora debería estar ya entregando su carta de renuncia a su escaño en el parlamento y que su partido, el Centro Democrático, debería estar exigiéndole esa renuncia”.