Jennifer Pedraza abandonó foro sobre reforma a la salud porque era moderado por Hollman Morris

1. Hace 4 años vengo siendo objeto de todo tipo de señalamientos y acusaciones, "maltratador, violador, depredador", nunca en estos 4 años he lanzado improperios o descalificaciones a las personas que me hacen estos señalamientos , no es mi estilo, ese no soy yo. pic.twitter.com/a2T2SFufpb