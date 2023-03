John Jairo Uribe es el funcionario del Congreso que acosa y abusa a empleados, según Jota Pe

John Jairo Uribe, productor general del Canal del Congreso, fue denunciado por el senador Jota Pe Hernández de presuntamente acosar laboral y sexualmente a sus empleados, además de drogarlos, abusarlos y hasta robarlos.

El abogado Daniel Briceño aseguró que el señalado acosador y abusador “es amigo íntimo del senador Roy Barreras y fue miembro de su UTL. También estuvo con el Pacto Histórico y con el presidente en campaña”.

Tres de las presuntas víctimas denunciaron a John Jairo Uribe, dos de las cuales decidieron dar la cara.

La persona que no quiso revelar su identidad aseguró, en un testimonio revelado por Jota Pe Hernández, que el funcionario del Congreso “como uno no le accede así pues voluntariamente, entonces droga a la gente para poderla acceder”.

Entre los denunciantes que sí dieron su identidad están Camila Sanclemente y Daniel Sepúlveda.

Camila aseguró que John Jairo Uribe “me pide que le presente la carta de renuncia porque así como él me trajo aquí me pide que me vaya, que no llevemos esto a ninguna escala”.

Ella se negó a dimitir y finalmente tuvo que presentar su carta de renuncia “bajo presión”.

Daniel, quien dijo conocer hace varios años a John Jairo Uribe, afirmó por su parte que “siempre he sido acosado por él. El hombre siempre ha gustado de mí”.

“Cuando no cedo a lo que él quiere me saca del trabajo, siempre ha sido así”, sostuvo.

Además, denunció que lo echaron del trabajo a comienzos de febrero “por no devolver un dinero. (…) Me dijo ‘usted va a ingresar ganando tanto dinero, pero de ese dinero me tiene que devolver cierta cantidad para yo suplir otros gastos que tengo’. Los pide en efectivo. Tan pronto nos pagan nos envían un mensaje, que es como la hija de él que trabaja en el Congreso y nos piden que tenemos que devolver esa plata”.

La hija de John Jairo Uribe, Valeria Uribe, haría parte de este presunto acoso laboral, afirman las víctimas.

Daniel dice que es una persona de bajos recursos, además de ser desplazado con su familia de El Chaparral, Tolima, algo que, sostuvo, era aprovechado por su exjefe.

Asimismo, asegura que el productor del Canal del Congreso le pedía que tuvieran una relación y que cuando les tocaba viajar pagaba una sola habitación para obligarlo a dormir con él en la misma cama.

La tercera víctima, otro hombre que se mantuvo en el anonimato, denunció que John Jairo Uribe creó una bodega o bolsa para que los empleados devolvieron parte de su sueldo.

También sostuvo que el productor “drogaba a la gente para poderla acceder, hay muchos casos”.

“La famosa droga que él usa ahora para todo esto es tuci”, añade. Dice que antes utilizaba cocaína.

Afirma que “si uno no se deja acceder por él sexualmente, él se enfurece. Cree que porque le dio un trabajo a uno, tiene que dejarse acceder. Y le echa droga a uno, una pepa que le relaja a uno el cuerpo y lo deje a usted totalmente vulnerable”.

Las supuestas pruebas, que incluyen videos y chats, fueron presentadas por Jota Pe Hernández ante la Fiscalía General.

El senador pidió a la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca, retirar del cargo a John Jairo Uribe porque “está chantajeando, amenazando a los otros trabajadores debido a la revelación de esta denuncia”. Se espera la respuesta del señalado.