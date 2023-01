Jorge Enrique Robledo critica a presidente de Colpensiones: “Un verdadero disparate lo que dice”

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, entregó unas declaraciones que causaron preocupación y controversia entre varios sectores, ad portas de la reforma pensional. Según el ejecutivo, los recursos pensionales de los colombianos serían invertidos en obras sociales y de infraestructura en Colombia. El excandidato presidencial Jorge Robledo habló del tema y lo criticó duramente.

“Podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar de Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer. Podemos incluir esos recursos para no tener que pedirle al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a los organismos internacionales o a la banca usurera”, indicó el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, hace unos días en Neiva.



En diálogo con Noticias Caracol, Jorge Enrique Robledo habló del tema y lo consideró “un despropósito”.

“Unas declaraciones muy equivocadas, un verdadero disparate. Yo algo entiendo de estas cosas, son arquitecto y me encantan los trenes, me parecen un medio de transporte buenísimo, pero siempre y cuando usted cumpla ciertas condiciones. Usted no puede poner un tren, o un metro que es un tren en cualquier parte. Usted debe tener un alto volumen de carga o de pasajeros, o los dos”, indicó Robledo.

Y agregó: “¿Por qué es un absurdo?, porque ese tren costaría 650 billones de pesos. Dos veces el presupuesto nacional y el problema es que no tiene ni carga suficiente ni pasajeros suficientes. O sea que la plata de los colombianos si la invierten allí se va a perder, porque ese proyecto se quebraría”.

También explicó que “no es un disparate propio del Dr. Dussán sino que él está repitiendo una promesa electoral del Dr. Gustavo Petro, que no ha modificado. Es un absurdo técnico y no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas”.

Indicó que, como lo asegura el gobierno, un tren de 1.200 km no puede competir con un canal que tiene 80 km, no solo por la distancia sino porque el transporte férreo no puede competir con el marítimo.

“Se lo digo con todo cariño a la gente de la costa, ojalá eso se pudiera hacer, ojalá fuera viable. Pero si cumple uso requisitos mínimos”, añadió Robledo.

Finalmente sostuvo que “es una propuesta demagógica y la están sosteniendo porque es el negocio político. Sería un acto de irresponsabilidad supremo invertir ese dinero. Eso no resiste análisis. Pregúntele a cualquier banquero. Además, Petro ha dicho que seria privatizado y a eso tocaría sumarle el costo de las ganancias”.

“El presupuesto del Ministerio de Transporte es de 11 billones de pesos al año y esta obra costaría 650 pesos de billones. Esa plata se termina perdiendo”, finalizó Jorge Enrique Robledo.