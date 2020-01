Jorge Robledo buscará la presidencia de Colombia en 2022

Lo hará basado en una política de pacto nacional. En cuanto al actual gobierno dice que “lo de Duque es un desastre”.

Robledo sentencia lo que hasta ahora ha sido el desempeño del presidente: “Veo al país mal y empeorando. No es cierto que las condiciones económicas y sociales del país sean buenas. El discurso de la Casa de Nariño es que hay países peores que Colombia, pero que Colombia está bien, no es cierto”.

Para el senador, las movilizaciones recientes tienen una explicación: “Digamos que aquí se acumula una mala política de 30 años y revienta ahora, esos son los fenómenos sociales. Las sociedades aguantan y aguantan, pero llega un momento en que cualquier cosa rebosa la copa, como esa violencia contra los líderes sociales, es parte de la indignación nacional y le tocó a Duque”.

La solución, señala Robledo, está en “hacer un pacto nacional, un acuerdo nacional, que tiene que tener unos fundamentos básicos. Primero, reconocer que las cosas están mal e identificar una serie de asuntos fundamentales en los que busquemos coincidir”.

Entre sus ideas están “cero tolerancia con la corrupción. Crear más riqueza, no puede haberla si no hay desarrollo agropecuario. Para eso es necesario, por ejemplo, una política de sustituir importaciones. Necesitamos un sector financiero que se ponga al servicio del país y no el país al servicio del sector financiero”. Añadió “la defensa del medioambiente con todo rigor y seriedad. La salud y la educación como derechos”.

Para Robledo, ese pacto nacional no se dará en este gobierno. “En el 2022 habrá que votar un nuevo gobierno que sea capaz de hacer ese pacto”.

Sobre su aspiración presidencial, el senador del Polo manifestó: “en esta ocasión voy hasta el final, que quede totalmente claro. No hay reversa posible distinta de un resultado de las urnas”.

Recalcó que no es un “obsesionado por el poder”, pero considera que puede dirigir “ese pacto nacional que necesita Colombia”.