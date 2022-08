Jota Pe Hernández sobre proyecto para bajar sueldo a congresistas: “Me han declarado la guerra”

Son 18 los proyectos de ley que han buscado la reducción del salario de los congresistas, pero “los 18 se han hundido en primer debate”, asegura el senador Jonathan Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, youtuber y músico que saltó al Congreso con una de las votaciones más importantes.

Hoy, Hernández ha radicado nuevamente un proyecto con este objetivo. Dice que encontró cómo esta vez sí se puede lograr reducir el sueldo de senadores y representantes que, con el más reciente aumento, quedaron ganando 35 millones 300 mil pesos. Ese valor está discriminado de la siguiente manera: 8 millones de salario, 14 millones de gastos de representación y 11 millones de prima especial de servicios.

“Nosotros queremos tocar esa prima especial de servicios. Esto sí se puede tocar mediante una modificación a la ley cuarta, esa ley que se creó para el régimen salarial de los congresistas. Es mediante la modificación de la ley cuarta que podemos tocar esta prima especial de servicios eliminándola”, afirma.

Hernández explica que “los otros proyectos que se han presentado, como tienen reforma constitucional, tienen que pasar ocho debates. Este solo necesita dos debates en Senado y dos debates en Cámara, se puede hacer en menos de un año”.

Aunque ya son 80 las firmas que ha recolectado entre sus colegas, también señala que algunos abanderados en campaña de la reducción de salarios, hoy no quieren apoyar la iniciativa.

“Hay quienes no han firmado, hay quienes me han regañado, hay quienes me han declarado la guerra, precisamente ayer recibí una zarandeada impresionante por parte de tres senadoras. Esto ha traído enemigos”, indica.

Aun así espera para el próximo martes haber recolectado 100 firmas.

Sobre su salto del mundo de las plataformas digitales al Congreso manifiesta que “en un principio me sentí un poco decepcionado, triste, porque uno de los senadores que me dijo que no apoyaba el proyecto me pidió que, por favor, lo frenara, que eso nos dañaba la unidad como congresistas, pero me sorprendió porque era uno de esos abanderados en la campaña de que necesitamos reducir privilegios”, subraya.