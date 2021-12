Joven llora tras pasar un día con Álvaro Uribe, su “personaje favorito en el mundo”

Laura Gallego Solís quiso compartir en redes sociales la visita que le hizo al expresidente Álvaro Uribe en su finca El Ubérrimo, en Córdoba, donde dijo haber compartido con una persona que, afirma, se caracteriza por su “humildad, sencillez, sabiduría y amor puro”.

En una serie de historias de Instagram, la joven publicó algunos de los momentos que compartió con el exsenador.

“Sueñen y no paren de soñar porque se hace realidad”, dijo al mostrar que estaba en El Ubérrimo junto a Álvaro Uribe, con quien hizo una de las cosas que ella más disfruta, cabalgar.

La joven manifestó que tras esa actividad, que duró cinco horas, “el señorísimo como si nada y yo destruida”.

Así mismo, dijo que a Álvaro Uribe, que según ella “sabe de todo, es impresionante”, lo corchó con temas de reguetón.

El expresidente reconoció que no conocía canciones de ese tipo de música, pero tras escuchar algunos sencillos, afirmó la joven, “le gustaron”.

Al finalizar la visita a Álvaro Uribe, Laura posteó un video en Instagram donde se le veía llorando por la despedida.

“Compartir felicidad y cosas lindas es lo que necesita el mundo. Solo quiero contarles que me fui llorando como niña chiquita todo el vuelo de regreso de felicidad y agradecimiento. Como decía mi abuela: ‘El que no agradece, no merece’”, escribió.