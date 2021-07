Juan Carlos Echeverry, “manejador de crisis” que quiere ser presidente: ¿cómo superaría la del país?

Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda de Colombia, espera ser candidato y ganar las elecciones presidenciales del próximo año en Colombia. Asegura que el descontento social desatado en medio del paro nacional se originó por cuenta de la pandemia del coronavirus .

“El descontento social viene de un virus que vino de China, no fue algo que el Gobierno le impuso a la gente”, afirma.

Afirma que la protesta pacífica es válida, pero que no puede terminar en bloqueos, lo cual se traduce en “carestía, hambre y desempleo”.

Sostiene que la creación de empresas en zonas apartadas como Chocó, Nariño y Arauca es clave para la economía del país, así como la descentralización. Incluso, señala que Colombia “ya no es un país petrolero”.

“Dado que la turbina del petróleo se va a ir marchitando lentamente en los próximos 10 o 20 años, va a surgir una nueva turbina, que es una turbina verde, con base en agroindustria, en servicios, que arranque desde las regiones, desde Boyacá, Santander, Norte de Santander, La Guajira, Cesar”, dice.

Y agrega: “Allá hay tierra, personas, mucha gente queriendo trabajar. Hay agua, sol, genética, pero falta tecnología, infraestructura, empresarialidad, financiación buena y barata”.

Publicidad

Destaca que en su experiencia en el sector público lo que ha aprendido es “a manejar crisis”.

“Manejé la crisis de Ecopetrol, me la entregaron en unos problemas muy profundos y después de 30 meses la entregué como una tasita de plata, modestia aparte. Hace 20 años, de manera similar en Planeación, fuimos parte de un equipo cuando nos entregaron un país con una economía destrozada y la entregamos funcionando para 10 años, muy buenos, incluso hasta el 2015”, comenta.

Por lo tanto, añade: “Soy un manejador de crisis, que he dado resultado cada que me han puesto en un desafío, incluso en el sector privado. En la empresa más grande el país, Ecopetrol; en el Gobierno, como ministro y director de Planeación. Entonces, en mi caso, no tengo ningún remordimiento”.

¿Pero cómo Juan Carlos Echeverry manejaría la crisis que actualmente enfrenta el gobierno de Iván Duque, cuya gestión, según encuestas, ha sido deficiente?

“Hay que ser benevolente porque este gobierno ha manejado un tema que le vino de afuera, desde China, un problema biológico, un virus, y eso no fue culpa del Gobierno”, asevera.

Anota que “el Gobierno ha hecho varias cosas”, aunque “ha debido enviar más dinero a las familias, ponerle plata en el bolsillo a la gente”.

Publicidad

“Pero la respuesta que dio el Gobierno fue acertada, la vacunación ha avanzado relativamente bien, si bien empezó tarde”, indica.

Asimismo, explica que “manejar crisis es muy difícil” y “criticar es muy fácil”.

“Lo que está pasando ahora es que mucha gente está aprovechándose de las manifestaciones y protestas, que pueden ser justificadas, para volverlas un tema político de minar la credibilidad del Gobierno. Y eso es equivocado. Uno tiene que protestar, pero también tiene que darle espacio al Gobierno para que las soluciones tengan efecto”, comenta.

Juan Carlos Echeverry puntualiza que “ninguna crisis se resuelve en una o tres semanas” y que “todas las crisis necesitan un periodo en el que uno necesita se tenga paciencia, espera”.

“La espera viene de la esperanza. La gente necesita es esperanza y lo que estamos es ad portas de que la gente pierda la esperanza si se hacen las escogencias políticas equivocadas”, concluye.

Vea la entrevista completa a Juan Carlos Echeverry en el video que encabeza este artículo.