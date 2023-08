Juan David Correa es el nuevo ministro de Cultura

“El nombramiento fue una llamada anoche”, reveló Juan David Correa, nuevo ministro de Cultura. El presidente Gustavo Petro confirmó que el “ministro encargado de Cultura (Jorge Ignacio Zorro) asumirá, como viceministro en propiedad, el programa de pedagogía musical en los colegios públicos de toda Colombia”.



“Es una responsabilidad inmensa porque es con un sector que conozco, que llevo 25 años trabajando en él y que tiene muchas expectativas como yo mismo las tengo en los territorios, en la construcción de paz y por supuesto en entender que uno de los motores más importantes en el cambio social es el cambio cultural”, dijo el nuevo ministro de Cultura en entrevista con Blu Radio.

Según Juan David Correa, recibió una llamada exploratoria en la noche del martes 1 de agosto y en la mañana de este miércoles “me llamó el doctor Carlos Ramón González (director del Dapre) a confirmar”.

El ministro designado trabajó hasta hace pocas semanas en el Grupo Planeta, al que renunció luego de que la editorial tomara “la decisión de no publicar el libro La Costa Nostra, de la periodista Laura Ardila Arrieta. Este hecho, evidentemente, tiene consecuencias en mi labor como director literario del Grupo en Colombia y Ecuador. Por este motivo, he tomado la decisión de retirarme de mi cargo”, según expresó en su misiva.

Sobre sus labores ahora como ministro de Cultura, Juan David Correa dijo que debía reunirse con el presidente Gustavo Petro para definirlas.

Jorge Ignacio Zorro estuvo como ministro encargado tras la salida de Patricia Ariza en febrero de 2023, que fue anunciada por el jefe de Estado en una alocución presidencial.