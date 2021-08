Juan Diego Alvira encaró a Karen Abudinen, en medio de una entrevista con Blu Radio

Este lunes, en entrevista con Blu Radio , la ministra de las TIC, Karen Abudinen, habló sobre el escandaloso contrato de conectividad con Centros Poblados, que se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse que la unión temporal presentó garantías bancarias falsas dentro del proceso, entre otras presuntas irregularidades.

Abudinen, quien caducó el contrato con Centros Poblados, en abril de este año se había referido al proyecto en Noticias Caracol . En ese entonces manifestó que si no cumplía la llevaban al cementerio.

Sin embargo, tras estallar el escándalo, el presentador Juan Diego Alvira intentó contactarla incluso en vivo, pero no obtuvo respuesta de la ministra hasta ahora.

En medio de la entrevista con Blu Radio este lunes, al fin Alvira pudo encarar a la funcionaria y le preguntó: “¿Usted cree que cumplió o incumplió lo que dijo y prometió?“.

“Quiero aquí ser muy clara, efectivamente me acuerdo de esa entrevista, me acuerdo efectivamente que hemos sido obsesivos en el seguimiento, me acuerdo de la frase cuando dije 'estamos encima de los operadores', fíjese usted que estar encima de los operadores colombianos nos permitió poder encontrar este entramado, esta trampa”, aseguró.

El periodista volvió a repetir la pregunta, a lo que Abudinen agregó:

“Yo creo que uno cumple en la medida de las posibilidades, aquí estamos nosotros ya frente a una caducidad, estamos trabajando para que ETB sea el operador que finalmente conecte estos siete mil colegios, este compromiso que nos hicimos con usted ese día en Caracol, me acuerdo perfectamente y quiero decirle voy a seguir trabajando obsesivamente para conectar este país, pero también para acabar este entramado que llego al ministerio, que nos engañó y que desafortunadamente la fecha que dice ahí no se va a poder cumplir o no se pudo cumplir”, afirmó la ministra.

Por su parte, el director de Mañanas Blu, Néstor Morales, volvió a referirse sobre la frase “si no cumplo me llevan al cementerio” y señaló “la lápida metafóricamente se la puso usted”.

“La lápida me la puse, pero he luchado de frente a esta situación. Uno se va al cementerio cuando dejo de luchar, uno se va al cementerio cuando se le quitan las ganas, cuando no tiene pasión, cuando no tiene oportunidad de buscar una solución a un problema, yo creo que en este caso hay solución, estamos trabajando en eso, están los entes de control encima de este entramado. Lo más importante: tengo las ganas para conectar esos siete mil colegios. Hoy ETB ya empezó o a trabajar con el ministerio para ver cómo se firma rápidamente esa minuta de contrato para que iniciemos lo antes posible”, afirmó Karen Abudinen.

La ministra reconoció que sí se trata de un caso de corrupción en el que estarían involucrados funcionarios de MinTic, como ya lo han señalado los entes de control.