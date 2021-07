Juan Fernando Cristo, otro que se suma en la carrera presidencial en la Coalición de la Esperanza

Se lanzó al ruedo un nuevo aspirante presidencial en la llamada Coalición de la Esperanza. Se trata del exministro Juan Fernando Cristo, quien habló con Noticias Caracol sobre sus propuestas.

Este diálogo hace parte de las conversaciones que Noticias Caracol impulsa con diferentes dirigentes en busca de salidas a la crisis que vive Colombia.

Noticias Caracol: ¿Cuál esa mirada en este momento de Colombia?

Juan Fernando Cristo: Estamos viviendo quizá una de las crisis más graves que hayamos vivido en muchísimas décadas, la peor pandemia en el último siglo, tenemos el estallido social, las movilizaciones más grandes desde 1948, cuando mataron a Gaitán en el Bogotazo, y en este escenario de pandemia y movilizaciones sociales, el gobierno más incompetente, y el presidente menos preparado para enfrentar la crisis.

Los únicos que no se han dado cuenta del estallido social en Colombia son los habitantes de Casa de Nariño.

El resto de los colombianos y el mundo estamos muy preocupados por esta insatisfacción, por la falta de diálogo social. Este gobierno no ha dialogado con la gente en los últimos tres años y la falta de decisiones para superar la crisis.

Aquí no hay una conspiración de Hezbolá ni de Rusia, ni de Venezuela ni de Maduro, ni de Fidel Castro, que 'resucitó'.

Acá el responsable de la crisis es el presidente Duque y su gobierno, que no han sabido manejar ni la pandemia ni las movilizaciones sociales.

N.C: ¿Qué es lo que recibe Iván Duque, sumado a la pandemia, y qué variables de esas asumen ustedes?

J.F.C.: Sin duda alguna, llevamos muchas décadas hablando contra la pobreza, la desigualdad y no hemos sido eficaces como Estado para solucionar los problemas de la gente.

Esto se ha agravado durante los últimos tres años, no solo por la pandemia, no solo por las protestas, sino por un mal gobierno, que improvisa, que no dialoga con la sociedad.

(…) Creo que es un momento para renovar los ideales de la Constitución del 91, las que como sociedad nos impusimos y no hemos logrado consolidar, un acuerdo sobre distintos temas; en lo social, en lo institucional, y un acuerdo en lo territorial.

N.C: ¿Cómo lograr confianza para alcanzar esto?

J.F.C.: Pues hoy nadie está confiando en nadie ni nadie se siente representado por nadie, ese el gran drama que está viviendo el país después de tres años de mal gobierno de Iván Duque.

N.C: Algunas personas han hablado de llegar a un consenso básico y generar el debate electoral, incluso llevarlo a una consulta popular, ¿le gusta la idea?

J.F.C.: Sería lo ideal, soy escéptico de que lo podamos lograr en este clima que hoy está viviendo el país, tenemos que plantear es una agenda de transformaciones sociales, un cambio para unir a los colombianos, no para dividirlo. Uno para unirlo en torno a las reformas que necesita este país, lo peor que le puede pasar a Colombia es quedarnos como estamos, estamos mal y hay que reconocerlo, el statu quo no es una solución para el país.

N.C: ¿Cómo puede avanzar el Estado colombiano para entender mejor esto que está pasando?

J.F.C.: Ha faltado además una decisión política clara del gobierno de negociar, no sentarse a hablar, unas exigencias justas.

A este Gobierno le ha faltado en la búsqueda de consensos, decisión política y empatía con la ciudadanía para entender la situación que estamos viviendo. Este Gobierno está totalmente desconectado de la realidad.

N.C: ¿Usted cree que se viene una sanción en derechos humanos al país?

J.F.C.: Creo que se vienen condenas muy grandes de ONU en Ginebra, de la CIDH, porque lo que ha sucedido en las protestas es intolerable, inaceptable.

N.C: ¿Su postura económica y frente al sector privado cómo es?

J.F.C.: En el acuerdo social está incluido todo el aspecto económico, que nos trasnoche más el hambre que sufre un niño en Istmina, en Chocó, o en Ciudad Bolívar, en Bogotá, que la calificación de una agencia de riesgo en Nueva York, que le demos defendiendo la economía de mercado, defendiendo la propiedad privada, un capitalismo emprendedor y solidario, sostenible ambientalmente, para corregir las desigualdades y pobreza que estamos viviendo.

Necesitamos ingresos tributarios para ello, para que asumamos temporalmente una renta básica universal, no definitiva porque no tenemos ingresos para garantizarla, pero sí mientras dura la crisis, para un masivo plan de empleo, que pueda generar un millón de empleos en el próximo año, con inversión pública manejada por el sector privado y organizaciones sociales.

N.C: ¿Qué está pasando con el orden público y las FF.MM.?

J.F.C.: Se ha deteriorado porque este gobierno no ha implementado el acuerdo de paz en territorios que alcanzaron a acariciar el sueño de la paz y tranquilidad, pero tampoco está siendo eficaz en el combate de grupos violentos en que asedian a la ciudadanía en Cauca, Putumayo, Bajo Cauca antioqueño, pacífico nariñense.