Juan Fernando Petro dice que Francia Márquez está “muy perdida”

En entrevista con Los Informantes, de Caracol Televisión, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, habló de la gente que rodea al mandatario y cuestionó a algunos de sus funcionarios, entre ellos, la vicepresidenta Francia Márquez.



Según él, “yo la veo muy desdibujada, muy perdida, sin objetivos, sin fundamentos, sin una base, sin una propuesta tampoco. Ese Ministerio de la Igualdad no tiene un peso. Yo me he reunido muchas veces con los asesores de ella, con el cuerpo que la rodea de ella, y veo mucho mucha polarización de resentimientos, entonces son muy explosivos”.

Pero no fue de la única persona a la que se refirió. Al parecer de Juan Fernando Petro, “los ministros, en vez de estar en esas oficinas muy bien embolados y de corbata, deberían estar en los territorios enterándose de lo que allá sucede, las necesidades de todo el mundo, y venga y cómo la resolvemos. Y allá afuera hay un mundo de multimillonarios empresarios que tienen cómo resolver las cosas”.

“El presidente tiene todas las intenciones, pero los que están detrás de él son los que como que no tienen ni la visión, ni la perspectiva, ni la gerencia, ni las ganas de ponerse las botas e irse allá a los territorios a hacerlo”, añadió.

Al ser preguntado sobre en quién confía del Pacto Histórico o de la Colombia Humana, Juan Fernando Petro respondió sin duda: “En ninguno”.

“Yo no soy del Pacto Histórico, no me interesa ser del Pacto Histórico. Veo que la izquierda… saco a mi hermano de ahí, porque él ya ni siquiera es de izquierda, su pensamiento ya ha evolucionado tanto que eso ni siquiera es de izquierda, pero esa izquierda fundamentada en esos conceptos retrógrados, anquilosados ahí, de mamertos, sube a un poder muerta del hambre. Nunca ha sabido qué es el poder y son pirañas entre ellos mismos”, dijo.

“Todo es conflicto dentro de la izquierda. (Hay que) dejar todas esas ideologías que no sirven para nada”, recalcó el hermano del presidente Petro.

