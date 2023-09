Juan Fernando Petro y los votos que, según él, lograron con visitas a cárceles: "No negociamos nada"

Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, habló con Los Informantes de lo supuestamente logrado en campaña con las visitas hechas a las cárceles. Afirmó que consiguieron votos en zonas donde tradicionalmente no se elige a candidatos de izquierda.



Ante la afirmación de la periodista Nena Arrázola de “las cárceles incidieron mucho”, Juan Fernando contestó: “Claro, porque nosotros estuvimos allá, porque allá dentro entendieron, porque allá adentro nosotros no fuimos a negociar nada”.

Juan Fernando Petro detalló que “el Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que (Álvaro) Uribe lo entendió. Él lo dijo... ‘me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar ahora gana masivamente’. Nosotros vimos que entre el Norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó”.

La propuesta fue entregar bienes a cambio de no cárcel, no extradición y un cupo en la paz total.

“Que sean parte del engranaje económico del territorio. Ellos dijeron ‘de una’. De hecho, el Clan del Golfo decía ‘nosotros entregamos el 90% de lo que tenemos, que nos dejen el 10% para trabajar en los territorios. Porque eso sí, ¿a cambio de que de una extradición? No. ¿A cambio de una cárcel? No. ¿A cambio de la pobreza? No, pero sí podríamos generar riqueza’”, recalcó Juan Fernando Petro sobre lo hablado con los voceros presos de grupos ilegales.

Los acuerdos los adelantó junto a con Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, con quien no habla hace casi un año.

Juan Fernando Petro aseveró que “todo el mundo sabe que el comisionado de Paz y yo éramos uña y mugre en los territorios; y nosotros nos fuimos, y lo hicimos, y dialogamos, y generamos la confianza para que ellos al otro lado dijeran ‘¿sabe que sí? Nos podemos meter en este cuento, me gusta la propuesta, la idea, trabajemos por la paz de este país conjuntamente’”.

El hermano del jefe de Estado contó que “se ganó la Presidencia, se logró que Danilo fuera el alto comisionado, nosotros dijimos ‘lo vamos a lograr’ y al otro día todo cambió porque la comisión de paz del Congreso, que no tiene la misma visión que teníamos nosotros de la paz, cogió a Danilo, lo aleccionó, le sacó punta, lo sentó y lo puso a trabajar a la manera como siempre se ha trabajado y por eso es que nunca hemos llegado a nada”.



Vea aquí la entrevista completa de Los Informantes, de Caracol Televisión: