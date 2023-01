Juan Guaidó espera regresar a Venezuela esta misma semana

Cuestionado por Noticias Caracol sobre cómo lo hará, el presidente interino respondió: “venciendo la dictadura”.

Las breves declaraciones las entregó Juan Guaidó al término de la reunión del Grupo de Lima, que analizó en Bogotá las acciones a tomar contra lo que consideran como la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Esta semana”, respondió el líder venezolano ante la pregunta de cuándo piensa regresar a su país, del que salió el sábado pasado para apoyar el intento de pasar ayuda humanitaria.

De otro lado, el presidente interino de Venezuela afirmó este lunes en la reunión del Grupo de Lima que en su país "no hay dilema entre guerra y paz" porque es la paz la que debe "prevalecer".

"No es un tema de democracia o dictadura. No hay dilema entre guerra y paz, es la paz, la protección de los ciudadanos la que debe prevalecer", afirmó en su alocución en la reunión.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno de Nicolás Maduro "piensa que bloquear la ayuda humanitaria fue un logro" y que cree que "normalizando la crisis" el régimen "podrá resistir".

"Es importante dejar saber que los argumentos no son solo la preocupación por la democracia, porque no la hay en Venezuela. Es actuar claramente en torno a la recuperación de la democracia en Venezuela y el respeto a los Derechos Humanos", aseveró.

Vea más:

Es el momento de actuar contra Maduro porque su dictadura es una amenaza para el continente: Guaidó