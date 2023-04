Juan Guaidó salió de Colombia: Cancillería manifestó que estaba en Bogotá “de manera irregular”

Mediante un comunicado, la Cancillería de Colombia manifestó que Juan Guaidó , líder de la oposición venezolana, fue trasladado al aeropuerto El Dorado, en Bogotá, para verificar su salida hacia Estados Unidos.

“En horas de la tarde, Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos durante la noche. El pasaje ya había sido adquirido por él”, dice el trino.

Además, la Cancillería sostuvo que “no es cierto que el gobierno nacional haya dispuesto de un avión para trasladar al señor Guaidó a ese país. Migración Colombia se encuentra atenta a que ese viaje se produzca sin dilación alguna”.

Comunicado de prensa | En horas de la tarde @MigracionCol condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a EE.UU, durante la noche 👇 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 25, 2023

La salida de Juan Guaidó de territorio colombiano se da poco tiempo después de que anunció su arribo vía Twitter.

"Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie. Espero que la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa de negociaciones en México y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas como solución al conflicto. Nuestra lucha es para que los derechos de los venezolanos valgan", dijo en esa red social.

Además, el canciller colombiano, Álvaro Leyva, había confirmado que Juan Guaidó no estaba invitado a la cumbre sobre Venezuela, misma que se realizará este martes 25 de abril de 2023 en Bogotá.

“No se sabe, obviamente es que no es que quiera participar, no está invitado. Trascendió en algunas redes sociales que yo lo había invitado, pero yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él, y naturalmente, si no aparece, corre riesgo porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley. Podría ser deportado”, indicó el canciller Leyva.