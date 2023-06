Juan Manuel Santos dice que el gobierno de Gustavo Petro "parece que no tiene claro” para dónde va

El expresidente Juan Manuel Santos intervino en la clausura del congreso de Asobancaria que se llevó a cabo en Cartagena. Desde allí, el exmandatario cuestionó al gobierno de Gustavo Petro.



Lo primero que hizo Juan Manuel Santos fue referirse a los diálogos que se están sosteniendo con la guerrilla del ELN.

“Para negociar con grupos al margen de la ley se requiere zanahoria, sí, pero también se requiere garrote. Sin garrote, no hay negociación exitosa”, recalcó Santos.

Además, el nobel de paz expresó que el actual Gobierno no tiene un rumbo, tampoco un enfoque claro. Dos situaciones que, según su concepto, están generando incertidumbre en Colombia.

“El Gobierno tiene que tener claro para dónde va y parece que no lo tiene claro. Si el Gobierno da señales de que un día va para un lado y al otro para otro, lo que hace es alimentar incertidumbre y, con incertidumbre, las políticas públicas son muy difíciles de aplicar”, dijo.

Publicidad

Juan Manuel Santos expuso las razones por las que, según él, no se debería suspender la producción de petróleo en Colombia.

“Tenemos que hacer la transición, pero no como algunos dicen: parando la producción de petróleo en este momento. Hasta que no tengamos claro cómo vamos a reemplazar esos recursos, no podemos simplemente parar la llave del petróleo. Todo hay que hacerlo con moderación”, dijo.

Cuestionamiento a la ONU

Publicidad

El pasado 13 de junio de 2023 en Nueva York, el expresidente Juan Manuel Santos cuestionó el papel del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para responder a la amenaza del cambio climático.

Fue una tensa discusión ante un Consejo de Seguridad de la ONU cada vez más fracturado en medio de divisiones por la guerra en Ucrania y los roces entre China y los Estados Unidos. En la agenda estaba el tema de la amenaza del cambio climático a la paz y seguridad internacional.

“Tenemos que implementar estas amenazas en la nueva agenda para la paz y volver a imaginar cómo el sistema de la ONU puede abordar esta crisis”, aseguró el expresidente colombiano Juan Manuel Santos.

El exmandatario sostuvo que "este consejo no tiene las herramientas adecuadas para abordar los problemas clave del cambio climático ni los medios para implementar los esfuerzos”.

Publicidad

En ese sentido, el exjefe de Estado pidió a los líderes mundiales "intensificar y responder a las amenazas existenciales que enfrenta la humanidad, la crisis climática, las pandemias, las armas nucleares y ahora también la inteligencia artificial, que debe ser regulada con urgencia”.