Jueces aseguran que reforma a la justicia no los tiene en cuenta

Mientras en el Congreso empieza su trámite, togados consideran que no se están teniendo en cuenta los graves problemas que enfrentan cada día.

Los anaqueles de los juzgados en Colombia siguen atiborrados de expedientes. Todavía se ven largas, demoradas y dispendiosas filas en cada sede judicial.

Para los jueces, la reciente propuesta de reforma a la justicia mira los aspectos macro de esa rama, pero no tiene en cuenta la base de la justicia que son los juzgados de las ciudades y municipios del país.

Los espacios para atender al público aún son reducidos, por ejemplo, en el principal complejo judicial de Paloquemao en Bogotá hay hasta seis funcionarios trabajando en una sola oficina.

“El cuello de botella se presenta precisamente porque no hay el número que requiere la prestación de servicio”, asegura Luz Marina Ramírez, juez novena penal del circuito de Bogotá.

Según los jueces, solucionar estos inconvenientes, así como otros relacionados con los trámites que se presentan a diario en el servicio judicial, podrían terminar con el calvario que viven a diario los colombianos.

