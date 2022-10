Juez dice que le ofrecieron millonario soborno para aplazar audiencia contra Rodolfo Hernández

Rubén Fernando Morales era, hasta hace unas horas, el titular del juzgado segundo laboral de Bucaramanga. Afirma que fue víctima de persecución porque no aceptó sobornos para aplazar una audiencia en la que iba a ser condenado el excandidato presidencial Rodolfo Hernández .

Según el ahora exfuncionario, lo presionaron para dilatar el proceso que condenaría al excandidato presidencial a pagar unos 170 millones de pesos por despedir sin justa causa a un vigilante que trabajó para una de sus empresas.

“Me ofrecieron $500 millones de entrada (…) me ofrecieron para que aplazara la diligencia, tengo las pruebas. El segundo me invitó a Trillos, ahí me ofrecieron 1.000 (millones) para que suspendiera la diligencia porque políticamente era terrible para el sistema”, denunció Rubén Fernando Morales.

De acuerdo con la denuncia de Morales, desde que no recibió los dineros ni favoreció a Rodolfo Hernández lo acosaron laboralmente. En el último mes, la rama judicial le inició 14 procesos disciplinarios.

Noticias Caracol intentó comunicarse con el tribunal para buscar una respuesta sobre el presunto acoso laboral, pero no obtuvo respuesta. El abogado puntualizó que, como tiene todas las pruebas para denunciar los sobornos, decidió renunciar después de su singular protesta para dejar en evidencia las influencias políticas que estarían afectando las decisiones de la justicia en la capital de Santander.

