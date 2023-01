Julio Gerlein le regaló dinero a Aída Merlano por su relación y no para la campaña, según abogado

La excongresista Aída Merlano reapareció otra vez, de manera virtual, en el juicio que se adelanta contra Julio Gerlein por supuesta corrupción electoral. La prófuga afirmó que él financió su campaña por la relación que tenían, pero otra cosa dijo el defensor, Jaime Lombana.

Fiscal: El señor Julio Gerlein la financió en relación o con ocasión a su relación amorosa, ¿esto es cierto?

Aída Merlano: Sí es cierto.

Publicidad

Según Aída Merlano, Alejandro Char estuvo en su sede política “y me entregó 500 millones de pesos en efectivo y ahí fue donde me manifestó que él había entregado unos dineros. Entonces, cuando él me manifiesta y dice ‘es que yo te mandé’ -me lo dijo él- 12.000 millones de pesos, yo dije: 'cómo así, qué me mandó y a quién, si yo no manejo un peso’. Entonces yo he sido muy prudente de tocar temas económicos con él, me dio pena y decía: ‘¿Pero a quién se los dio?’”, expresó.

Sin embargo, el abogado Jaime Lombana, quien representa a Julio Gerlein, afirmó que los giros que le hizo a Aída Merlano se dieron a modo de regalo precisamente por la relación sentimental que sostenían y no para financiar la campaña.

Al final de la diligencia, la excongresista le solicitó al presidente Gustavo Petro que solicitara su extradición, petición que el mandatario dijo estar dispuesto a hacer.

Aída Merlano, que estaba cumpliendo una condena en Colombia por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal, se fugó el primero de octubre de 2019 de un consultorio odontológico en Bogotá, saliendo trepada de un segundo piso.

Publicidad

En enero de 2020, la excongresista fue detenida en el estado de Maracaibo, en Venezuela, donde ha permanecido hasta la fecha.

Desde allí ha asegurado constantemente que quiere regresar a Colombia para “contar toda la verdad”.

Publicidad

Otras noticias: