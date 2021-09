Karen Abudinen: ¿con los días contados o los meses asegurados como ministra de las TIC?

Los próximos días serán cruciales para el futuro que tendrá la moción de censura que busca apartar del cargo a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el contrato con Centros Poblados.

Los congresistas de la oposición aseguran que los argumentos y las pruebas contra Karen Abudinen son contundentes y que tendría los días contados.

“Una desfachatez completa la respuesta de la ministra ante los graves cuestionamientos que le hicimos en el marco de la moción de censura, no les responde a los congresistas, al país y mucho menos a los niños”, manifestó Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde.

“Hasta que no se demuestre su participación, su responsabilidad judicial, penal o no, lo más prudente, lo más ético es dejar el cargo para no entorpecer la investigación”, señaló David Racero, representante de la Colombia Humana.

Algunos representantes del Partido Liberal también votarían de manera positiva.

El Centro Democrático se reunirá para definir si respalda a la ministra.

“Muchas imprecisiones cometió la oposición en el debate de moción de censura a la ministra Karen Abudinen, ahora lo que sigue es que, dentro del partido, dentro del Centro Democrático, nos reuniremos para tomar una decisión”, aseguró Ricardo Ferro, representante a la Cámara del Centro Democrático.

En la misma línea estarían la mayoría de los representantes del Partido Conservador y Cambio Radical.

“Yo no creo que pueda estar tapando absolutamente nada, es decir, si hubiera querido tapar ni siquiera hace la audiencia de incumplimiento”, indicó César Lorduy, representante de Cambio Radical.

Aunque todavía no hay fecha para la votación de esta cruzada, se presume que se podría dar entre miércoles y el viernes de esta semana. Las investigaciones sobre el caso también avanzan en la Fiscalía y la Procuraduría.