EN VIVO: Karen Abudinen, exministra de TIC, declara en juicio disciplinario de la Procuraduría

Karen Abudinen, exministra de TIC , declara en calidad de testigo en juicio disciplinario de la Procuraduría por el caso del contrato a Centros Poblados, en el que se embolataron 70 mil millones de pesos.

Hay pliego de cargos a tres funcionarios y dos particulares por estos hechos.

Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre de 2021 Karen Abudinen, exministra de las TIC, compareció ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y aseguró que dará la cara en el caso de Centros Poblados.

“Aquí sigo en Colombia y no me iré por nada del mundo ni pediré asilo político ni tengo por qué escapar de la justicia. Que no se les olvide a todos los colombianos que fui yo como ministra quien hizo las respectivas denuncias”, aseveró Karen Abudinen.