Karol González, esposa de Luis Ernesto Gómez, renunció a posibilidad de ser contralora general

En medio de la polémica por la elección del nuevo contralor o contralora general de la república, la abogada Karol González, esposa del exsecretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez, dio un paso al costado y renunció al proceso.

Así lo dio a conocer a través de una carta, dirigida a Gregorio Eljach Pacheco, secretario general del Senado, y que publicó en sus redes sociales.

“Durante los años que he trabajado en anticorrupción y control fiscal he defendido la necesidad de que los órganos de control sean independientes. En coherencia con este principio y dado que, desde mi inscripción en febrero hasta hoy, han cambiado las circunstancias, he decidido apartarme del proceso de elección de Contralor General de la República”, manifestó.

En su carta afirmó que “no existe ningún impedimento legal, conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad para mi participación en el proceso, pero creo que el cambio que eligió el país en las urnas debe reflejarse no solo en la rama ejecutiva del poder público, sino en todas las instancias del Estado”, aseguró.

¿Quiénes son los candidatos a la Contraloría?

El listado de aspirantes a suceder a Felipe Córdoba en la Contraloría General de la República quedó conformado por:



Andrés Castro Franco

Carlos Hernández Rodríguez

Víctor Andrés Salcedo

Luis Carlos Pineda

Carlos Pérez

María Fernanda Rangel

Elsa González Vega

Diana Carolina Torres

Mónica Certain

El proceso de elección ha sido foco de polémica teniendo en cuenta que el Tribunal de Cundinamarca tumbó la lista inicial de candidatos por un incumplimiento en el requisito de equidad de género, entre otras razones.

De la cuestionada lista salieron Luis Alberto Rodríguez, Aníbal Quiroz, Juan Carlos Gualdrón y Luis Fernando Bueno.

Ahora, con la renuncia de Karol González, entre los nueve que quedan está la elección del nuevo contralor a manos del Congreso que tomará posesión este 20 de julio.