“La cocaína seguirá siendo prohibida y el tráfico seguirá siendo delito”: Ministro de Justicia

El presidente Gustavo Petro planteó seguir con los cultivos de coca hasta que la sustitución para los campesinos sea cada vez mayor y resulte rentable. La medida ha recibido varios cuestionamientos desde ya, por lo que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló con Noticias Caracol para explicar a qué se refería el jefe de Estado.

“Las ideas que propuso el presidente en El Tarra, que están ya en el plan de desarrollo, son una política sensata, razonable y realista. Uno no le puede decir a un campesino que durante toda su vida ha cultivado coca que de la noche a la mañana se lo va a llevar a la cárcel, no puede cultivar más, y que esa es la solución. Hay que proponerle una alternativa, cambiar de cultivos a unos cultivos dentro de la ley, pero eso no lo va a hacer de un día para otro”, indicó Osuna.

El ministro entró en detalles al decir que “a esos campesinos que cultivan la hoja de coca hay que llevarles universidad, carretera para que puedan integrarse a la vida; para que esos jóvenes, a cambio de armas, tengan una posibilidad de estudio, de lectura, de formarse en una profesión. Una universidad se anuncia hoy, pero va a estar para inaugurarse en dos o tres años”.

Ante las posibles repercusiones de parte de importantes aliados como el gobierno de Estados Unidos, el ministro de Justicia indicó que “hace dos semanas estuvo en Wasghinton hablando con el Departamento de Justicia, con la Secretaría de Estado, con el FBI, con la DEA, con numerosas autoridades. Les expuse esta política y encontré un espíritu de colaboración, entendimiento para continuar con esas relaciones”.

“Ellos entienden que la política actual no está dando resultados y saben que hay que cambiarla”, recalcó.

Dejó en claro que “no se legalizará la cocaína. La cocaína la vamos a combatir. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre hoja de coca y cocaína, eso es como mata de café y cafeína, son dos sustancias distintas. La cocaína seguirá siendo prohibida y el tráfico seguirá siendo delito, mientras la comunidad internacional no construya un acuerdo distinto”.

Para el funcionario, el gobierno Petro “le apuesta a la vida, a la inserción social, a la reconciliación con los campesinos cultivadores de hoja de coca a los que nunca se les ha ofrecido algo distinto”.