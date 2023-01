La Colombia Humana de Petro se quedó sin personería jurídica, confirma el CNE

Sala Plena ratificó la decisión. El senador cataloga el hecho como una “persecución sistemática del Estado” contra su movimiento político.

A pesar de que la decisión de suspender la personería jurídica al partido Colombia Humana había sido revocada por los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), este jueves esa misma entidad reafirmó la directriz.

Lo anterior significaría, entre otras cosas, que el excandidato presidencial, quien obtuvo más de ocho millones de votos en las pasadas elecciones, sería el único senador que actualmente no contaría con partido político.

Además, este escenario afecta directamente a los candidatos que estarían aspirando a las elecciones regionales del 2019, pues se quedarían sin el aval de Colombia Humana.

“La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral ha denegado el recurso presentado y la petición de otorgarle la personería jurídica al movimiento significativo de ciudadanos Colombia Humana, toda vez que no cumplía con los requisitos establecidos por la Constitución Nacional”, explicó Heriberto Sanabria, presidente del CNE.

Uno de estos requisitos a los que hizo referencia el organismo es que el movimiento político no se presentó como Colombia Humana el pasado 11 de marzo a las elecciones del Congreso de la República.

A través de Twitter, Gustavo Petro mostró su desacuerdo con la determinación.

“Como era de esperar, los partidos tradicionales niegan la personería jurídica al movimiento que sacó más de ocho millones de votos en las pasadas elecciones”, señaló.

De esta manera, ese grupo político no contará con beneficios como financiación estatal ni participación en los diferentes medios de comunicación.