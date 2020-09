La finca de los Monsalve: Iván Cepeda explica de dónde puede venir, si lo hay, el soborno

El senador Iván Cepeda se refirió a La Veranera, una finca que compró la familia de Juan Guillermo Monsalve hace aproximadamente seis años.

Según el congresista, él “ha atestiguado desde hace nueve años contra Álvaro Uribe. La familia de Monsalve tiene una diferencia muy clara con él y el señor Óscar Monsalve, que es su padre, es un testigo de Uribe. Así que si ha habido algún tipo de sobornos viene de ese lado”, sostuvo.

Agregó que “en el autoinhibitorio de febrero de 2018, la Corte constató que el señor Juan Guillermo Villegas, que es un aliado de Uribe, le ofreció dineros al señor Óscar Monsalve, padre de Juan Guillermo Monsalve”.

Respecto al fiscal general, Francisco Barbosa, Cepeda aseguró que no es cierto no se haya presentado ante él y su vicefiscal una recusación para que no llevara el proceso contra el expresidente.

“Él sabe muy bien que fue notificado por parte nuestra de esa solicitud de recusación. Hemos recusado también al fiscal delegado, al señor (Gabriel) Jaimes, y bueno, tenemos argumentos fácticos y jurídicos que están ahí”, sostuvo.

Uno de dichos argumentos, señaló, es que “el fiscal que imputó al señor Diego Cadena dijo que el exsenador Álvaro Uribe no tenía conocimiento de los eventuales delitos que él estaba cometiendo y ahí hay un prejuzgamiento que fue fijado de manera institucional por parte de la Fiscalía, así que creemos que hay parcialidad en la actuación del fiscal Barbosa”.

Sin embargo, aclaró, si la Corte Suprema decide que es improcedente su solicitud “acataremos su decisión (…) a pesar de que no estemos de acuerdo con esa supuesta imparcialidad”.

Cepeda también habló de la carta que Luis Guillermo Echeverri, gerente de la campaña presidencial de Iván Duque, envió a El País.

“Me parece una grosera censura de la libertad de expresión y además un poco provinciana de un funcionario del Gobierno creyendo que él puede evitar que los grandes medios internacionales ejerzan su función que es la de informar imparcialmente sobre todas las opiniones que hay de un asunto tan serio”, dijo.

“Me parece que esa es una actitud propia de un Gobierno que tiene modales autocráticos”, agregó.

Asimismo, defendió su proceder en el caso contra Álvaro Uribe, afirmando: “no ando contratando empresas publicitarias, ni tampoco tengo bodegas en redes sociales, ni he puesto a la bancada de oposición a hacer ninguna campaña, ni le he pedido que asuma partido en mi causa. Lo mío es simple y llanamente expresar mi opinión, que es la verdad, y actuar con transparencia”.

Según él, ha “llamado a la serenidad en este caso, he llamado a asumir el respeto a las autoridades judiciales, cosa que no ha hecho el exsenador Uribe, que ha desatado una campaña para lapidar a la Corte Suprema de Justicia”.