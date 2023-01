“La paz es irreversible”: Juan Manuel Santos a The New York Times

Durante la graduación de un grupo de líderes en la U. de los Andes, el expresidente Santos indicó que el acuerdo tiene quien lo defienda.

Durante la graduación de 41 líderes que trabajarán por la defensa de la paz en varias regiones del país, el expresidente Juan Manuel Santos, quien estuvo presente durante todo este acto celebrado en la Universidad de los andes, se refirió al editorial del New York Times, en el que este periódico de Estados Unidos expresó preocupaciones por el futuro del proceso de paz en nuestro país.

“Pero quiero decirle al New York Times que esa paz es irreversible; esa paz no tiene reversa, puede que algunos se estén insultando…unos se digan paracos, otros se digan sicarios. Pero la base de Colombia no va a permitir que esta paz eche para atrás”, señaló el expresidente.

Y advirtió que la paz siempre tendrá quien la defienda: “Tenemos una Corte Constitucional guardiana de los acuerdos, tenemos un Congreso que ya demostró, que ha dicho claramente, que los acuerdos son para respetarse”.

Y añadió: “Si hay cambios que se quieren hacer para mejorar los acuerdos bienvenidos, pero esos cambios tienen que ser de común acuerdo, que todo el mundo esté de acuerdo”.

Santos dijo que a los defensores de la paz se suman ahora estos graduados por la Universidad de los Andes, en alianza con la fundación Compaz, como líderes de la paz, muchos de los cuales fueron víctimas de la violencia.

