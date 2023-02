“La paz no es sinónimo de dejación de las armas ni de cupos en el Parlamento”: jefe del ELN

En 15 días el gobierno y la guerrilla del ELN inician el segundo ciclo de negociaciones, esta vez en México. Este sábado el jefe del grupo guerrillero, Antonio García, dijo en Twitter que “la paz no es sinónimo de dejar las armas” y que llegar al Congreso no garantiza los cambios en el país.

Estar o no en el Parlamento no es lo que garantiza que el país cambie para bien de los colombianos. Tampoco las desmovilizaciones han producido las transformaciones esperadas...

La paz no es sinónimo de dejación de las armas ni de cupos en el Parlamento. — Antonio Garcia (@antonioGcdte) February 4, 2023

Para algunos expertos, esta afirmación deja ver los objetivos del ELN, pero que es inaceptable en medio de un proceso de paz. “Sí, la paz es mucho más que el silencio de las armas, pero es impensable la paz total sin el monopolio de las armas por parte del Estado. Es un absurdo lo que parece pretender García de una tregua indefinida, vigilada, en forma armada y legal”, señaló Camilo González Posso, presidente de Indepaz.

Sin embargo, hay quienes consideran que las palabras del jefe de la guerrilla son un claro mensaje al gobierno sobre lo que puede ocurrir en los diálogos. Para Mauricio Jaramillo es “diciéndole al gobierno que acá no hay afán, que no se puede negociar en medio de la urgencia, y que hasta tanto no haya cambios fundamentales más allá de que ellos se desmovilicen o no, pues no tiene sentido la negociación”.

En lo que sí hay consenso es que el ELN busca diferenciarse de las FARC y su proceso de paz, sin embargo, hay quienes aseguran que en algún punto coincidirán si buscan dejar las armas.

“El ELN puede decir que no quiere curules en el Congreso, pero para que se dé una solución política se necesitan cambiar las armas por mecanismos de intervención en la lucha de poderes y en las instituciones”, recalcó Camilo González.

“No es necesariamente una amenaza de que no van a dejar las armas, o un chantaje, sino que están haciendo énfasis en que la paz es la paz positiva, que la paz no es sinónimo de ausencia de violencia”, indicó Mauricio Jaramillo.