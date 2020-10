“La paz que se cimienta en la impunidad es una ilusión”: Iván Duque

“La paz que se cimienta en la impunidad es una ilusión y derrotar a la impunidad es un deber patriótico”, con estas palabras el presidente Iván Duque se refirió ante los miembros de la fuerza pública sobre uno de los principios de su gobierno: la legalidad. Lo hizo durante la Cátedra Colombia. Aunque no se refirió a casos puntuales, a la justicia le pidió que no se premie al victimario y que la sanción debe ser implacable para no justificar el asesinato, el secuestro o la extorsión con el pretexto de causas políticas. Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/ Nuestros canales en YouTube: Caracol Televisión: http://bit.ly/2CHpld2 Suscribirse Gol Caracol: http://bit.ly/2yAIGcU Suscribirse Shock: http://bit.ly/2CHNKzi Suscribirse Blu Radio: http://bit.ly/2CFF7Fo Suscribirse La Kalle: http://bit.ly/2JkgfEz Suscribirse Caracol Play: http://bit.ly/2SkyjlM Suscribirse El Espectador: http://bit.ly/2D4rkt7 Suscribirse