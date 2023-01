La polarización es culpable de que mucha gente no haya salido a votar: alcalde de Medellín

Federico Gutiérrez depositó su voto al cierre de la jornada en El Poblado. Allí respondió cuestionamientos sobre su postura frente a la consulta.

El burgomaestre medellinense asistió al Inem José Félix de Restrepo cerca de las 3:30 p.m. para votar la consulta anticorrupción, cuya intención había dado a conocer semanas atrás.



Colombia entera debe luchar en contra de la corrupción. Voté la #ConsultaAnticorrupcíon . Leyes presentadas también deben ser aprobadas. Cada mecanismo de participación nos sirve para fortalecer nuestra democracia. 🗳 pic.twitter.com/tEEGpGaegX — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 26, 2018

Al ser consultado por un periodista sobre críticas por falta de apoyo a la promoción de la consulta, Gutiérrez dijo: “Yo voté la consulta anticorrupción, todos los colombianos nos tenemos que unir en ese propósito”.

Y agregó: “Lo que he visto a lo largo de esta jornada es baja participación. Siento que la gente se quedó en una discusión política más que en la discusión de una política anticorrupción”.

El Alcalde además pidió apoyo para los mecanismos permitidos por la ley para enfrentar la corrupción y “seguir pendientes de los proyectos que vienen”, desde el Gobierno Nacional, aunque no se refirió sobre ellos.

“No creo que quien no haya salido a votar esté a favor de la corrupción. La pregunta es qué pasó que hubo tan baja participación, ojalá esto no contribuya más a la polarización que hay”, aseguró.

Al ser cuestionado sobre la falta de apoyo, dijo: “Se hizo pedagogía a través de la Secretaría de Participación, si los promotores van a entrar en ese propósito de echarle la culpa al resto del país nos vamos a pasar en la mismas, hay que mirar a quién le conviene esta polarización”.

¿Qué puntos apoyaba el Alcalde?

La prensa también le preguntó a Gutiérrez si estaba de acuerdo con los siete puntos de la consulta. A lo que el mandatario contestó: “Estoy de acuerdo… y hay un punto que dificultaría mucho avanzar en términos administrativos: que todos los presupuestos vayan al Presupuesto Participativo (PP). Me gusta el PP, Medellín es de las pocas ciudades que lo tienen. Pero siento que debe ser gradual. Me gustaría que las otras ciudades fueran entrando en ese propósito, me parece la gente tiene la posibilidad de definir, que fortalece la democracia. En Medellín el 5 por ciento del presupuesto se define de esa manera. Es un buen escenario que fortalece la democracia”.

Para finalizar, Gutiérrez sentenció: “Hoy el país da un mensaje ante el tema anticorrupción”.