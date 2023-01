“La política no es fácil para las mujeres”: ministra del Interior confiesa su hoja de ruta

En entrevista, la nueva responsable de la cartera habló sobre su carrera política y de la relación del Gobierno con el Congreso lejos de la “mermelada”.

Nancy Patricia Gutiérrez hace parte de ese gabinete paritario con el que Iván Duque se la jugó durante la campaña presidencial. Estando en una de las carteras más importantes del gobierno, Gutiérrez es una de las fichas de más experiencia. Comenzó como alcaldesa de Agua de Dios y llegó a ser presidenta de las dos corporaciones legislativas del país.

Sobre su paso por el congreso, la primera ministra del Interior aseguró que no fue un camino fácil debido a que es un ambiente agresivo y duro para las mujeres. No obstante, afirmó “Cuando uno tiene convicción y causas para luchar pasa sobre todas las adversidades”.

También, reconoció que considera a Colombia un país machista pero que esto no ha sido impedimento para sobresalir: “Somos muchas las mujeres que nos sacudimos del machismo y tenemos causas por las que luchar”.

Frente a su trabajo como enlace entre el Gobierno y la comisión primera del Senado – en donde hay varios opositores al mandato de Duque- Gutiérrez comentó que espera que se desarrolle de buena manera ya que “los proyectos que lleva el gobierno nacional son proyectos que están en sintonía con el país”.

La sucesora de Guillermo Rivera también se refirió a que la relación entre el legislativo y el ejecutivo y aseguró que no estará mediada por la “mermelada”: “Todo va a ser una relación institucional sobre la mesa de cara a la expectativa que tiene el país”

Por último, la ministra habló sobre los proyectos con los que Gobierno tiene prioridad. “La reforma política trae tres temas importantes y casi consensuados. Queremos acabar con el voto preferente y que se garantice que el 50% de los cargos de las corporaciones sea dirigido por mujeres”, declaró.