La propuesta para pagar el pasaje del transporte masivo que sugiere el presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro publicó, a través de su cuenta en X, una propuesta para pagar el pasaje en el transporte masivo que, a su consideración, evitaría que la gente se colara o muriera por intentar abordar sin cancelar.



“Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?”, expresó el mandatario colombiano.

Con esta iniciativa, “sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se les da a los estratos en las facturas”, precisó el presidente Petro.

Para él, de esta forma “se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, se acabaría la evasión en el sistema. Los pudientes a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes. Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público”.



En Bogotá, para evitar más colados en el servicio de Transmilenio, se emprendió un operativo dentro de los buses, en el que los funcionarios y la Policía están solicitando la tarjeta del transporte a los ciudadanos que van a bordo de un articulado. La pasan por una aplicación y con esto pueden verificar si la persona validó o no el pasaje.

Los usuarios que no hayan pagado el pasaje deberán descender del vehículo de servicio público y se les impondrá su respectivo comparendo, que tendrá un costo de $154.700 pesos.