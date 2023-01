La respuesta de Macías un día después de su "jugadita" a la réplica de la oposición

"Cometí un error, pero nunca he cometido delitos", escribió a través de su cuenta en Twitter.

Un micrófono activado en el Congreso de la República permitió conocer cuál sería la maniobra que tenía preparada el hasta ayer presidente del Senado, Ernesto Macías, para sabotear el discurso de réplica de la oposición durante la instalación del Congreso este 20 de julio.

"…les voy a hacer una jugada a estos de la oposición, es que nos toca por obligación que ellos hablen después del presidente, y entonces tan pronto termine él, yo digo: "se decreta un receso" y le pido a la comisión que acompañe al presidente y lo saco de aquí (risas); eso no lo saben, esa es mi última jugadita de presidente (risas)", dijo el cabildante del Centro Democrático sin darse cuenta de que el micrófono estaba abierto.

En seguida, alguien en el recinto le avisa que su micrófono está activo y su rostro cambia de inmediato. "No me tienen apagado este micrófono", dice con evidente descontento.

Al terminar el discurso del presidente Iván Duque, Macias cumplió lo que minutos antes había advertido. “Se decreta un receso. Pido a la comisión protocolaria acompañar al presidente de la República, receso de 10 minutos”, manifestó a los presentes.

Tras el anuncio, el mandatario salió y decenas de curules en segundos quedaron vacías.

El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, quien fue el encargado de leer la réplica de la oposición señaló que la actuación de Macías es una clara violación a la ley: “no es un estilo democrático montar una guachafita como esta para impedir que la oposición pueda expresarse con las garantías que se debe expresar". Posteriormente señaló que podría haber una investigación por parte de la Procuraduría.

Al enterarse de que se trató de una acción premeditada por Macías, otros congresistas de la oposición como Juanita Goebertus reaccionaron: “el senador Macías, hasta el último segundo de su presidencia, poniéndole trabas a la deliberación democrática, al ejercicio de los derechos de la oposición".

Para el analista político Pedro Viveros, cualquier persona que limite las garantías de los parlamentarios debe ser investigada. El expresidente del Congreso se podría enfrentar a sanciones administrativas y económicas.

Tras el revuelo por su "jugadita", escribió en Twitter:



Respuesta para algunos de mis críticos: cometí un error, pero nunca he cometido delitos. — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) July 21, 2019