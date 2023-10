La rodilla raspada de Petro: foto con la que el presidente explicó cuestionada ausencia en Chocó

En medio de las especulaciones que surgieron alrededor de Gustavo Petro, luego de que dejara plantados a los habitantes del corregimiento de Boraudó, municipio de Lloró (Chocó), el jefe de Estado explicó los motivos de su ausencia. Todo se debió a una caída que, según él, lo obligó a tomar reposo.



“El 90% de los chocoanos votamos por él y por Francia. Que venga, que no deje esperando a la gente”, reclamaban los ciudadanos que se quedaron esperando al mandatario durante varias horas.

“Queríamos que él mismo nos diera el anuncio para el reasentamiento seguro” de 300 familias que viven en alto riesgo, expresó otro chocoano molesto por la ausencia de Petro.

Aunque el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, ofreció excusas a nombre del presidente afirmando que no había podido asistir porque debía resolver “algunas cosas de carácter de relaciones internacionales”, al parecer vinculadas con el conflicto de Medio Oriente, el jefe de Estado dio otra explicación en sus redes sociales e, incluso, publicó una foto.



“El lunes en la mañana tuve una caída en Cartagena, ayer (martes) estaba muy adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entro en actividad”, informó Petro, publicando una imagen de una de sus rodillas raspadas. Eso sí, no precisó cómo se produjo el incidente.

“Reprogramaremos la reunión del Chocó”, afirmó, en claro mensaje a los ciudadanos que lo esperaron por horas en Chocó.

Publicidad

No es la primera vez que Gustavo Petro llega tarde o no asiste a una cita importante. En agosto pasado, no arribó a la ceremonia de cierre ni a la foto oficial tomada a todos los jefes de Estado tras terminar la Cumbre por la Amazonía en Belem, Brasil. La razón, según la Casa de Nariño, las amenazas que recibió el fiscal general Francisco Barbosa.

El mandatario tampoco asistió, en un primer intento, al reconocimiento de las tropas militares una vez fue elegido presidente de Colombia.

Y es que Petro se ha hecho conocido además por llegar tarde a diferentes eventos. Uno de los casos más recientes fue la ceremonia de ascenso de suboficiales de la Policía en Sibaté, al sur de Bogotá.

Publicidad

Desde las 6:00 de la mañana, familiares de los uniformados entraron a la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada para acompañarlos a la ceremonia programada para las 11:00 de la mañana. Sin embargo, esta inició con dos horas y media de retraso, tiempo que tardó en llegar el presidente Gustavo Petro, lo que generó molestia entre los asistentes.

El presidente Petro justificó su llegada tarde diciendo que “dos hechos que lamentablemente darán mucho que hablar, en donde en cierta forma me jugaré buena parte de la existencia del Gobierno, nos citaron esta mañana a reuniones urgentes y por eso llegamos algo retardados”.