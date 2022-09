La salud de Petro: el presidente explica su actual condición médica

Durante la entrevista exclusiva del presidente Gustavo Petro con Noticias Caracol, se tocó el tema de la salud del mandatario, pues cabe recordar que hace una semana no pudo cumplir algunos compromisos de su agenda debido a una bronquitis aguda que padeció.



¿Hay algo de su condición de salud que el país deba saber a parte de la bronquitis que tuvo?

“Son toses alérgicas que me han acompañado durante décadas, entre otras. Cada vez que cojo una gripa queda una tos como ahora. Como yo vivo de hablar, entonces, afecta las reuniones, las conferencias. En los discursos, a veces paso momentos difíciles”, aseguró el jefe de Estado

El mandatario reveló que dicha tos pudo haberle costado su discurso en la Naciones Unidas.

“Para hablar en la ONU me costó trabajo, me costó frenar porque, además, venía con una tos convulsiva que no me hubiera permitido hablar en Naciones Unidas. Es un tema alérgico y pasa, estamos superándolo”, agregó el mandatario.



