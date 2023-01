La U vuelve al uribismo y hará parte de la coalición de gobierno

Por su parte, el Partido Liberal se declaró independiente. Ya están definidas las fuerzas políticas en el Congreso, en donde no hay grandes mayorías.

En el Partido de la U, por una mayoría de 25 a 16, la bancada decidió declararse partido de gobierno.

A pesar de la decisión mayoritaria, algunos congresistas anunciaron la ruptura del partido.

“Estoy buscando con algunos compañeros para ver cómo hacemos para la escisión del partido. Hasta aquí llego el partido, yo no quiero estar con esa gente que quiere estar con el gobierno. Esta vaina se va a fregar”, declaró Armando Benedetti.

Al partido de La U se sumó también el Conservador que decidió respaldar al gobierno.

Por su parte, el Partido Liberal en cabeza del expresidente César Gaviria anunció que serán independientes al gobierno como también lo asumió Cambio Radical.

“A nosotros no nos han invitado a ser de la coalición de gobierno, es muy difícil ser de una coalición a la que a uno no lo han invitado”, expresó el expresidente César Gaviria.

En el Senado, el gobierno, al día de hoy, tiene el apoyo del partido MIRA, Centro Democrático, Partido Conservador, Colombia Justa Libres y La U para un total de 54 legisladores.

Mientras que la oposición tendría 24 congresistas y los independientes 30.

El panorama en la Cámara de Representantes sería el siguiente:

La coalición del gobierno tendría 79 votos a favor de los 87 que se necesitan para obtener las mayorías. Los independientes cuentan con 65 congresistas y la oposición tendría 28 legisladores.

Un panorama que deja las decisiones, por ahora, a la sombra de las alianzas pues ni en Senado, ni en cámara ningún grupo tiene las mayorías necesarias.