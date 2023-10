La última opción que le queda a Uribe para evitar juicio, tras negarse preclusión del caso

Este viernes, 6 de octubre de 2023, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó que el caso por falsos testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez no fue precluido. Es decir, el proceso sigue su curso. Sin embargo, lo que pase de ahora en adelante vuelve a estar en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Ampliación del caso: Caso Álvaro Uribe: Tribunal Superior de Bogotá negó preclusión que solicitaba la Fiscalía

El ente investigador tiene dos opciones. La primera de ellas es radicar un escrito de acusación en contra del exmandatario por los presuntos delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, lo que significaría que Uribe iría a juicio.

La segunda opción es solicitar nuevamente que el caso se archive. Si acude a esta alternativa, el ente judicial se verá en la obligación de asignar un nuevo fiscal y hacer la petición a través de él.

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá confirma lo que había anticipado el exmandatario en la tarde del jueves 5 de octubre por medio de su cuenta de X: “Me niegan la preclusión y ordenan llevarme a juicio”.

Si la Fiscalía que dirige Francisco Barbosa decide continuar el proceso contra Álvaro Uribe, lo que muchos ven difícil, este se convertiría en el primer expresidente de Colombia en comparecer ante la justicia ordinaria.

¿Qué dijo Álvaro Uribe sobre la no preclusión?

“Indudablemente la recibo con enorme preocupación. Yo he defendido mi reputación de la mentira, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte”, manifestó horas antes de que el Tribunal Superior de Bogotá confirmara la preclusión de su caso.

El exmandatario también hizo referencia a las personas que, según él, están detrás de esta decisión.

“Mis adversarios políticos se juntaron, un grupo de abogados, activistas y políticos de lo que se llama la izquierda, que durante muchos años me han confrontado”, aseguró.

Por otra parte, se refirió a los pormenores de su proceso: “Una juez de la República estimó que una indagatoria de la Corte Suprema no podía asimilarse a una imputación de la Fiscalía, yo creo lo mismo. Eso llegó a una tutela en la Corte Constitucional, que falló en favor de que las figuras eran idénticas por una estrecha mayoría de 5 a 4”.

Además, Álvaro Uribe manifestó que hay vicios en su proceso y que no lo llamaron para que rindiera una versión libre.

“Pero hubo otros vicios. Por ejemplo, el día en que estaban en esa audiencia lo transmitieron como la Vuelta a Colombia y habían anticipado el fallo porque lo habían filtrado los periodistas. De acuerdo con el reglamento de la Corte Constitucional, eso es ilegal y por eso se debió anular esa decisión y no lo hicieron. Cuando el proceso empezó, en plena campaña de 2018, en Bogotá se rumoraba insistentemente ‘van a llevar a Uribe a la cárcel, el magistrado Barceló le dijo a tal periodista’. Mis abogados preguntaron en la Corte y lo negaron. Nunca me permitieron una versión libre, simplemente me llamaron a indagatoria”, indicó.

Igualmente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez habló de su futuro más inmediato en medio de este caso.

“¿Qué sigue? Pues enfrentar esto y me preocupa mucho porque yo mantengo un diálogo sincero sobre los problemas colombianos con mis compatriotas, defiendo estas tesis y hoy me crean otro obstáculo adicional para seguir en esta tarea democrática. Procuraremos continuarla”, puntualizó.