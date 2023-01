“Lamento que los tiempos los imponga usted”: sector ambientalista en reunión con Duque

El grupo Colombia Libre de Fracking le hizo varios cuestionamientos al presidente en Casa de Nariño. Posteriormente, se levantó de la conversación nacional.

Para los grupos ambientalistas que participan del paro nacional, este espacio construido por el mandatario no es el legítimo para dialogar.

“Este no puede ser un diálogo de yo con yo porque aquí no están las expresiones que están en la calle, presidente. Yo sí lamento profundamente que la agenda, la metodología y los tiempos los imponga usted. Yo sí lamento profundamente que no se sintonice con lo que la gente, la ciudadanía, está pidiendo”, aseguró Andrés Santiago del Comité Colombia Libre de Fracking.

El presidente Iván Duque no dudó en responder: “Una conversación no puede ser sobre la base de exigencias, porque ya deja de ser una conversación y se vuelve otra cosa. Yo creo que aquí todos los que estamos tenemos un propósito y es construir un mejor país”.

En medio de estos diálogos, los ambientalistas se levantaron de la conversación nacional porque, dicen, no obtuvieron del jefe de Estado respuestas claras en sus peticiones.

Entretanto, Fernando Carrillo, procurador general, instó al gobierno a un diálogo directo e inmediato con el comité organizados del paro.

A lo que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez respondió invitándolo a hacer parte de la conversación nacional.

“Lo más importante, por Dios, es que entre todos tengamos presente el daño enorme que se le hace el país por un paro que es totalmente innecesario”, sostuvo.



