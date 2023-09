Las dos versiones de Juan Fernando Petro sobre el supuesto asperger del presidente

“Descontextualizaron completamente lo que se dijo y lo que se pretendía decir con eso”, afirmó Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, tras asegurar en Los Informantes que tanto él como el mandatario tienen síndrome de Asperger.



En entrevista con Los Informantes, Juan Fernando reveló que “cuando empezó la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome ese de autismo, asperger”.

“Hay momentos en que podemos estar con diez mil personas, pero de pronto no estamos ahí, aunque estemos físicamente. En el caso de Gustavo es todavía más intenso que el mío”, afirmó el hermano del jefe de Estado sobre el asperger.

Sin embargo, este lunes, al hablar con Blu Radio, Juan Fernando Petro sostuvo que lo que dijo sobre su salud y la del presidente en Los Informantes “venía de una charla más larga, que no aparece, (…) porque la entrevista era para mí, sobre mi vida y mi trabajo en la paz”.

Renglón seguido, aclaró: “Cuando yo era joven tuve un cambio tenaz en el colegio de personalidad, en el sentido de que era muy sociable, muy risueño, muy alegre, y de pronto en quinto de bachillerato fue todo lo contrario y me aislé totalmente".

Continuó diciendo: “Mi papá dijo ‘algo le está pasando’, me colocó con el psicólogo del colegio, el Colegio La Salle de Zipaquirá, y él me dijo a mí ‘usted tiene un síndrome que es el síndrome de asperger’. Me dijo ‘eso no es una enfermedad, y lo mismo su hermano, que está tres grados por encima de usted, también tiene el mismo comportamiento’. Eso lo dijo el psicólogo del colegio, pero eso no es una enfermedad, es una característica de la personalidad y en ese sentido era que venía la entrevista y se venía hablando de eso”.

Aunque en la entrevista televisiva Juan Fernando Petro dijo que su padre los llevó a él y a su hermano al especialista, al ser preguntado por Néstor Morales “cuando el psicólogo le dijo a usted que tiene asperger, ¿el presidente Petro estaba en esa sesión?”, la respuesta fue: “No, para nada, eso fue conmigo”.

Recalcó que fue en su adolescencia, “una tarde cualquiera, sin exámenes, sin estudios neurológicos, (que el psicólogo) simplemente dijo: ‘Ah, su hermano también tiene un comportamiento similar, debe tener lo mismo’. En ese sentido fue que se dijo. Ahora, Gustavo siempre fue más estudioso que yo”.

Juan Fernando Petro fue enfático en aseverar que “el presidente no está enfermo y esa parte del asperger no tiene nada que ver con una enfermedad sino con una característica de ser, lo tienen dentro del síndrome del autismo, pero el nivel más bajo de autismo”.