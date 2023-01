Las FARC también reclutaban menores y morían: vea qué contestó Julián Gallo ante esta afirmación

“La edad de reclutamiento que había en las FARC era a partir de los 15 años, como está establecido en el DIH”, dijo el exguerrillero.

Julián Gallo, también conocido como Carlos Antonio Lozada, se refirió al escándalo que ha surgido en Colombia por la muerte de ocho menores de edad durante un bombardeo contra disidencias de las FARC en Caquetá. El mismo le costó el puesto al ahora exministro de Defensa Guillermo Botero.

Aquí un aparte de la entrevista con Noticias Caracol

El grupo al que usted pertenecía, las FARC, también reclutaba niños. Muchos de esos niños inocentes murieron

Nosotros teníamos una política muy clara de reclutamiento. Hay que hacer una precisión en este debate y es que, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, se considera menor para esos efectos la edad de 15 años. Actualmente hay un protocolo facultativo de Naciones Unidas que está buscando elevar esa edad a los 18 años, cosa que nosotros, obviamente, respaldamos.

Pero usted, como comandante de las FARC, promovió el reclutamiento de menores. ¿Por qué?

Le repito que, precisamente, el hecho de buscar la solución política lo que busca es acabar con ese tipo de problemas que es una realidad. Ustedes conocen, perfectamente, las condiciones en las que tienen que vivir los jóvenes del campo. Eso no se puede soslayar. El Estado colombiano tiene una responsabilidad primaria en esas condiciones en que vive la juventud, sobre todo en el campo, de abandono, de atraso, de falta de oportunidades y esos fenómenos son los que terminan llevando a muchos jóvenes a buscar esas salidas. Repito: lo que hay que buscar es acabar definitivamente con el conflicto.

Son excombatientes de las FARC, que antes estaban bajo el mando de ustedes, los que siguen llevando a cabo esta práctica reprochable

Hemos expresado que aquellos que no quisieron llegar a la culminación del proceso de paz, lo hacen producto de una gran equivocación. Hemos sido claros en condenar esta decisión. Rechazamos y nos parece que no tiene sentido, luego de la firma del acuerdo, que sigan existiendo este tipo de fenómenos

¿Eran escudos humanos los niños en las FARC? ¿Por qué se reclutan menores en la guerra?

No se trata, en ese caso, de escudos humanos. Le repito que en el campo colombiano hay una realidad, el Estado no les brinda ninguna posibilidad a estos jóvenes y lo que encuentran como única alternativa de vida, incluso de poder subsistir, es a veces ingresando a ese tipo de organizaciones porque no hay en el campo salud, educación, posibilidades de trabajo y de recreación.

Eso tampoco les da derecho a los grupos ilegales a llevárselos y ponerles un fusil

Esas son condiciones objetivas que existen en el campo. No se trata de que el Estado se escurra en esa responsabilidad que tiene de darles garantías a todos los ciudadanos. E insisto en que el campo colombiano tiene unas realidades que no se pueden desconocer y eso es lo que lleva a que muchos jóvenes campesinos se vean obligados a tener que vincularse a ese tipo de grupos porque, realmente, no encuentran otra alternativa. Esa exclusión social es la que está en la base causal de este tipo de fenómenos.

¿A qué edad los menores recibían un fusil en las FARC?

La edad de reclutamiento que había en las FARC era a partir de los 15 años, como está establecido de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario.