Las indirectas que lanzó Iván Duque durante la posesión de Margarita Cabello como procuradora

Este viernes se llevó a cabo la posesión de Margarita Cabello Blanco como nueva procuradora general de la Nación . Será la primera mujer en ocupar ese importante cargo.

Cabello Blanco ha sido fuertemente criticada por su cercanía con el Gobierno Nacional.

La posesión de la procuradora se dio en presencia de organismos de control, presidentes de las altas cortes y casi todo el gabinete ministerial.

Cabello Blanco es expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y hasta hace poco ocupó el cargo de ministra de Justicia del presidente Iván Duque .

“Durante mi extensa vida pública he conocido a muchísimas personas, pero ojo, ese conocimiento no significa complicidad y eso debe quedar claro. Que no se vayan a llevar sorpresas conmigo. No voy a dedicarle nada a estériles controversias que no le ayudan a nadie”, aseveró Cabello Blanco en su acto de posesión.

Duque destacó a la funcionaria y, sin mencionar a Fernando Carrillo, su antecesor, se despachó con una serie de indirectas.

“Llega usted al cargo, no por distinguirse en el mundo político, en el de las lisonjas pasajeras o en el de las lagarteras ocasionales, llega usted con fundamento y con rigor. Esas condiciones la hacen a usted una procuradora que da garantías”, dijo el jefe de Estado.

Duque le pidió a Cabello Blanco integrar elementos tecnológicos al puesto.

“Asume usted el cargo con el compromiso de modernizar una institución que tiene muchos elementos paquidérmicos. Asume usted la función de darle el verdadero alcance a la tecnología y a la digitalización”, indicó el presidente.

El máximo mandatario habló sobre la defensa de la institucionalidad: “Quien llega al ministerio público debe estar del lado de la institucionalidad y no buscar facturas, no fragmentaciones ni tumbar andamios que fueron levantados con esfuerzo”.

Después de las palabras del jefe de Estado, Cabello Blanco anunció sus pilares en cuanto al tema de la vacunación contra el COVID-19 .

“Acompañaremos el proceso de vacunación, haremos que todos los colombianos que accedan a la vacuna lo hagan de forma efectiva, eficiente y equitativa”, manifestó la nueva procuradora.

Antes de terminar su posesión, la funcionara enfatizó que vigilará de cerca las ayudas que les van a brindar a las personas afectadas por la crisis económica que ocasionó el coronavirus COVID-19.