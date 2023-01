Las lágrimas de una congresista víctima de las FARC al ver a Santrich hacer la 'v' de victoria

“No puedo estar sentada con quien mató a un familiar”, dijo Jennifer Arias. Fue la primera en irse cuando el exguerrillero llegó a la Comisión Séptima.

"Mi tío era militar, las FARC lo secuestró, lo desaparecieron. Nunca supimos nada de él. Hasta hace unos años, un desmovilizado nos dijo que lo habían asesinado, torturado y lo habían tirado un río. No supimos nunca más de él, mi abuela murió el año pasado esperando volverlo a ver", cuenta.

Por eso no tolera la actitud mostrada por Seuxis Paucias Hernández Solarte, que en plena sesión de la comisión hizo el gesto de victoria.

“Hemos tratado una relación cordial con los miembros del partido de la FARC, pero el día de ayer (miércoles) fue inaceptable absolutamente la actitud de Jesús Santrich", sostiene.

Ella cree que fue una burla contra ella y todas las víctimas.

Y es que el primer día de Santrich en el Congreso de la República no dejó indiferente a nadie. Hubo protestas desde distintos partidos políticos