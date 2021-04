Las palabrotas de Iván Name durante sesión en el Congreso que causaron indignación

Cuando en el Senado de la república se votaba un proyecto con el cual Colombia se unía a un acuerdo internacional a favor de los niños, el senador Iván Name, de la Alianza Verde, sorprendió a los congresistas con esta expresión.

Cacorros, esa gente de la izquierda extrema, una mierda; como todos los de la extrema derecha. Todos los uribistas son otra mierda.

Ante estas palabras la bancada uribista y otros senadores reaccionaron.

“Muchas gracias, senador Name”, le dijo el senador Ernesto Macías.

“Que le quiten el trago…”, pidió la senadora Aída Avella.

Noticias Caracol habló con el senador Ivan Name, quien aseguró que no estaba embriagado y que no se dio cuenta de que el micrófono de su celular estaba abierto, aunque reafirmó lo que piensa sobre la extrema izquierda y la extrema derecha.