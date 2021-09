Las pullas que Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez le lanzaron a Alejandro Gaviria

Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez le lanzaron fuertes críticas a Alejandro Gaviria. Gutiérrez, incluso, dijo que el exministro no tenía derecho a llamarlo “facho”.

Fajardo, que aspira a la Presidencia por el movimiento Compromiso Ciudadano, sostuvo que él y Alejandro Gaviria “estamos recorriendo caminos diferentes”.

El precandidato manifestó que él viene “de la política alternativa, yo nunca he estado con un partido político tradicional. Alejandro tiene el apoyo del partido Liberal de César Gaviria, que está detrás de muchas de las cosas, o ese parece en principio”.

Por su parte, el exgobernador Federico Gutiérrez, de Creemos Colombia, dijo que “uno no puede ir por la vida cambiando o acomodando las cosas sin criterio y con cálculo político según le convenga”.

Entonces citó algo que expresó inicialmente Alejandro Gaviria sobre él:

Trabajé con Federico siendo yo ministro de Salud, él era alcalde de Medellín, en un problema muy complejo sobre la prestación de servicios en Antioquia y le tengo afecto. Yo creo que sería una persona que ese centro unificador que estoy planteando puede entrar aquí, podría ser parte de esto en algún momento Alejandro Gaviria

“Y luego de haber dicho esto sobre mí, muy rápidamente, en pocos días, cambió su postura de manera muy radical”, aseguró, al compartir otra declaración del exministro:

No me gusta ese énfasis en la seguridad, como la seguridad era el último tema de la sociedad, eso me parece facho, si se quiere Alejandro Gaviria

Frente a esto, Federico Gutiérrez respondió: “A ver, Alejandro, que no te guste la seguridad o que no te importe la seguridad para la gente no te da derecho a decirme facho, sabes que no lo soy”.