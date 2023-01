Las razones de Duque para pensar en un aislamiento inteligente en lugar de una cuarentena

El presidente sostiene que hay más de 1.000 municipios que no tienen coronavirus y que se necesita un balance entre salud y desarrollo social.

El jefe de Estado colombiano, Iván Duque, estudia junto a un equipo de epidemiólogos e infectólogos la posibilidad de lo que ha sido llamado como aislamiento inteligente; esto es que después del 13 de abril algunos sectores de la producción puedan retomar sus labores cumpliendo con protocolos de bioseguridad.

“Tenemos que hacerlo buscando ese balance porque no hay un dilema entre desarrollo social y salud. Si no hay salud, no hay desarrollo social. Pero si el desarrollo social se deteriora también trae una gran afectación a la salud y es en ese sentido que nosotros queremos ir evaluando todas las medidas”, aseguró el mandatario.

Además, Duque señaló que ha venido conversando sobre el tema con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

“Considerar que en nuestro país más de 1000 municipios no tienen la presencia del virus, pero que sí pueden ir tomando las medidas de precaución, las medidas de mitigación y las medidas también de contención efectivas mientras se va a retomando con protocolo de seguridad ciertas actividades”, apuntó.

En diálogo con Noticias Caracol, Fernando Ruiz , ministro de Salud, sostuvo que muchas de esas medidas dependerán de cómo siga el comportamiento de los colombianos.

Sin embargo, para académicos y profesionales del sector salud la cuarentena debería mantenerse un tiempo más.

Leonardo García, presidente del Colegio Médico de Cundinamarca, estima que no debería levantarse la cuarentena “mientras no hagamos cientos de miles de pruebas rápidas y se duplique la capacidad hospitalaria”.

En todo caso, en el aislamiento inteligente los adultos mayores de 70 años seguirían en casa, así como los estudiantes.