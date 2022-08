Las tres apuestas de Arturo Luna, nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, completó su gabinete con el nombramiento del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luna, quien reveló la hoja de ruta que trazará para posicionar la ciencia y la investigación en Colombia.

¿Quién es Arturo Luna?

Publicidad

“Arturo Luna es un hijo de campesinos de un corregimiento que se llama Flor del Monte en el municipio de Ovejas, en Sucre, en pleno Montes de María. Cuando salgo del pueblo a estudiar a Sincelejo, en 2002, lo hice para entrar al programa de Biología de la Universidad de Sucre, yo en realidad quería estudiar Medicina, quería ser cirujano, ese había sido mi sueño de niño”.

¿Cuál es su hoja de ruta?

“Tengo tres grandes apuestas: una es el desarrollo de políticas públicas en ciencia y tecnología e innovación, es un nuevo enfoque, pero que tiene ciertas ventajas como la optimización de recursos y también trazar metas a largo plazo. La gestión de recursos para desarrollar la ampliación del desarrollo tecnológico en Colombia y eso es algo que se puede trabajar cuando uno empieza a dialogar con actores claves. Sentarme con los doctores, con las asociaciones de doctores que ya están en Colombia y también con la diáspora, escuchar las propuestas”.

¿Se va a mantener iniciativa de producir vacunas en Colombia?

Publicidad

“Me voy a reunir con el equipo de empalme de este gobierno para revisar esas conversaciones y sí hay que destacar que el país necesita avanzar en esa independencia farmacéutica porque es necesario. No podemos quedarnos con las manos cruzadas cuando pueda venir una siguiente pandemia”.

Arturo Luna ya había pisado el Ministerio de Ciencia hace algunos años como gestor en investigación. Hay una demanda vigente del Consejo de Estado, al parecer, porque no presentó la documentación en ese momento. En Noticias Caracol respondió sobre este tema.

Publicidad

“Nunca me informaron de una investigación en curso que hubiera sido lo más pertinente, lo más correcto, nunca me pidieron explicaciones y lo que sí tengo claro es que, en todo momento, actué de forma correcta y debo aclarar que eso no va a interferir en mi labor como ministro”.