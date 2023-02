“Latinoamérica es la zona más desigual en todo el mundo”, considera el politólogo Francis Fukuyama

En diálogo con Noticias Caracol, el reconocido politólogo, escritor y académico Francis Fukuyama hizo un diagnóstico de la democracia en el continente. “Pienso que el problema fundamental en Latinoamérica es en el ámbito social, esta es la zona más desigual en todo el mundo y siempre ha existido una división muy grande entre las clases sociales”, expresó.



¿Cuál es el síntoma de una sociedad que empieza a sentir debilidad en sus valores democráticos?

Francis Fukuyama: Pienso que ha habido ataques a la libertad democrática por ambas partes, tanto la derecha como la izquierda. La derecha se ampara basada en un potente sentido de comunidad, en una sola creencia religiosa que hace lo correcto, en cambio la izquierda siente que la sociedad liberal no provee justicia social y hay mucha inequidad. Ambas corrientes han atacado las bases de una sociedad libre, la cual es aquella que da un reconocimiento universal de dignidad igualitaria para todos.

¿A usted le parece que la democracia en América Latina debe garantizar lo que los gobiernos progresistas están promulgando?

Francis Fukuyama: Pienso que el problema fundamental en Latinoamérica es en el ámbito social, esta es la zona más desigual en todo el mundo y siempre ha existido una división muy grande entre las clases sociales. Muchas veces esa división es racial y teniendo esa realidad existen partidos políticos establecidos que quieren mantener el estatus quo y no quieren hacer mucho para solucionar los problemas de la desigualdad.

Este es el principal motivo del descontento de la gente y por eso hay continuidad de ideologías populistas en la región. Por el contrario, en los Estados Unidos ese populismo proviene de la izquierda, las personas quieren mayor igualdad y quieren irrumpir en un sistema que no ha respondido por este tipo de demandas.



¿Hay posibilidad de llegar a un encuentro de nuevo entre los ciudadanos y los líderes dado que la desconfianza es enorme y no se ve muy bien el camino para reestablecerla?

Francis Fukuyama: Bueno, creo que se necesita un nuevo contrato social que debe tener un compromiso real con las políticas que promueven la igualdad en las sociedades latinoamericanas, ya sea un contrato oficial a través de su Constitución o simplemente un conjunto de políticas que intentan proporcionar por una mayor igualdad.

Eso depende del país en particular, pero creo que el statu quo en muchos lugares realmente no es aceptable porque han pasado muchas décadas, generaciones, que esta desigualdad ha persistido y hasta que no haya un esfuerzo para mejorar eso, no creo que vaya a haber la aceptación de la población.

¿Es un problema para la democracia que haya tantas voces al mismo tiempo opinando, pensando, sugiriendo, criticando?

Francis Fukuyama: La participación en una democracia tiene que ser estructurada, tiene que operar de acuerdo con un estado de derecho que define la estructura básica dentro de la cual participa la gente. Si no, terminas en una situación caótica, en la que un pequeño grupo de personas podría tomar el control de todo el proceso y no tendrás un resultado democrático. Es por eso que creo que el estado de derecho sigue siendo importante en una democracia. Quieren más igualdad, quieren un cambio social, pero eso tiene que estar estructurado dentro de instituciones regulares.

Nosotros tenemos otra guerra que es la de las drogas, ¿existe alguna reflexión sobre el poder de las mafias?

Francis Fukuyama: El poder del narcotráfico organizado es la mayor amenaza para el crecimiento y la inseguridad de esta región. En algunos países son más poderosos que el Estado y amenazan al Estado, y, por lo tanto, a menos que tengas un Estado que sea lo suficientemente fuerte como para derrotarlos, no van a tener una democracia exitosa. Eso requiere acción cooperativa, ayuda externa, como un Plan Colombia, porque si no tienes un Estado fuerte no puedes desarrollarte y tener una democracia.

¿Va a venir un caos o esto va a tomar un camino que pueda conducir los líderes?

Francis Fukuyama: Creo que la democracia hoy en día es más saludable que en otras generaciones y pienso en los 60, 70, 80, las guerras civiles, los golpes de Estado, militares gobernando en Latinoamérica. En cambio, en los últimos años hemos visto el renacimiento de la democracia, hemos visto como la izquierda ha tomado el poder por primera vez, esto es lo que debe pasar en la democracia y es que haya alternación de poderes. Hoy en día estoy más optimista.

