Laura Sarabia tras declarar ante el CNE: “No tenía relación alguna con la financiación"

En la tarde de este 18 de julio de 2023 y tras la citación del Consejo Nacional Electoral, CNE, Laura Sarabia habló sobre la diligencia que fue llevada a cabo ante los magistrados de ese órgano. Ella hizo referencia a su rol dentro de la campaña de Gustavo Petro y la financiación de la misma.

“Quiero comunicarle a la opinión pública y a los periodistas que, como lo he manifestado reiteradamente, estoy a disposición de los entes de control y organismos de justicia que me requieran para dar las explicaciones de los hechos que sean de mi competencia y conocimiento. En esta oportunidad, ante los honorables magistrados del Consejo Nacional Electoral, respondí los cuestionamientos que me hicieron y di claridad sobre mis funciones y actividades realizadas en la campaña del presidente Gustavo Petro”, dijo Laura Sarabia.

La exfuncionaria, salpicada por las denuncias de unas supuestas interceptaciones ilegales a su exniñera, también se refirió a la financiación de la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro.

“Reiteré que mi rol en la campaña era la construcción de la agenda del entonces candidato presidencial y que no tenía relación alguna con la financiación. El entonces candidato siempre fue enfático en que toda donación, ingreso de dinero o de recurso de toda índole debería ser tramitado por el gerente de la campaña bajo las condiciones de la misma”, aseveró.

Laura Sarabia agregó que está a disposición de las autoridades pertinentes y que seguirá en la tarea de defenderse de las acusaciones.

“Mi presencia en este escenario no es otra que demostrar mi disposición y compromiso con las autoridades. Seguiré luchando profundamente por defender mi inocencia y mi buen nombre, muchas gracias”, concluyó.

"Estoy a disposición de los entes de control y organismos de justicia que me requieran para dar las explicaciones de los hechos que sean de mi competencia y conocimiento”, dice Laura Sarabia, exjefa de gabinete del Gobierno Petro, tras salir de diligencia a la que fue citada en… pic.twitter.com/evQ7Ugbsex — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 18, 2023

ARMANDO BENEDETTI NO DECLARÓ ANTE EL CNE

De otro lado, el saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti , no acudió a la citación que recibió del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que, este 18 de julio, diera su versión sobre presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro. “Haré uso de mi derecho a guardar silencio”, dijo en una carta.

En la misiva que envió al CNE, el exsenador reiteró su “compromiso y respeto con la administración de justicia”.