“Le echan gasolina al fuego y después se quejan porque los quema”: Claudia López critica al Gobierno

Cuestionó duramente al Congreso por “pupitrear la reforma tributaria”. La alcaldesa electa de Bogotá se preguntó: “¿creen que porque estamos en diciembre pasará de agache?”.

A Claudia López le indignó que, mientras una parte del país está en paro y protestando por reformas, las comisiones económicas del Legislativo, impulsadas por el Gobierno, aprobaran esta iniciativa en primer debate.

“¿Lo que el gobierno nacional y el Congreso entienden por humildad y diálogo es desconocer por completo a la ciudadanía y pupitrear la reforma tributaria?”, escribió en un trino.

Y agregó: “¿creen que porque estamos en diciembre pasará de agache? Le echan gasolina al fuego y después se quejan porque los quema”.



¿Lo que el gobierno nacional y el congreso entienden por humildad y diálogo es desconocer por completo a la ciudadanía y pupitrear la reforma tributaria?



¿Creen que porque estamos en Diciembre pasará de agache?



Le echan gasolina al fuego y después se quejan porque los quema. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) December 4, 2019